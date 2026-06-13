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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman toplantısı!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, en önemli aday konumunda olan Aykut Kocaman için kısa süre içinde toplantı yapılacağı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:15
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman toplantısı!
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Göreve resmen başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, camianın en çok merak ettiği konuyu çözüme kavuşturmak için hafta başında toplanıyor.

Pazartesi günü gerçekleştirilecek zirvede Yıldırım, hoca konusunda ekibiyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra resmi açıklamayı yapacak.

Seçim öncesi Aykut Kocaman ile görüşerek anlaşan Yıldırım, tüm şartları değerlendirdikten sonra son kararını duyuracak. 

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