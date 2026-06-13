Aziz Yıldırım'dan ilk hamle: Fransız orta saha Fofana ile ilk temas kuruldu!

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını almasıyla birlikte, sarı-lacivertli kulüpte transfer operasyonu resmen başladı. Takımın zayıf görülen bölgelerini güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, merkez orta saha pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe yönetiminin transfer listesindeki ana hedefin, Milan forması giyen Fransız yıldız Youssouf Fofana olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta resmi olarak harekete geçecek. Fenerbahçe, tecrübeli orta saha için hem geçtiğimiz sezon başında hem de devre arası transfer döneminde girişimlerde bulunmuş ancak süreç olumlu sonuçlanmamıştı. Yönetim, bu kez oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.
FOFANA GELİRSE KANTE İLE YOLLAR AYRILACAK
Sarı-lacivertli ekibin orta saha planlamasındaki bir diğer önemli detay ise N'Golo Kante'nin geleceği oldu. Milan'dan Youssouf Fofana'nın transferinin resmiyet kazanması durumunda, Fenerbahçe yönetiminin kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu N'Golo Kante ile yollarını ayıracağı ifade edildi. Kante ile Fransa ekiplerinden Paris FC'nin yakından ilgilendiği bildirildi.
MILAN'A 26 MİLYON AVROYA TRANSFER OLMUŞTU
Futbol kariyerine Red Star altyapısında adım atan Youssouf Fofana, ardından Dancy ve Strasbourg B takımlarında forma giydi. Sergilediği performansla dikkat çeken Fransız oyuncu, 2 yılın ardından 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Monaco'nun yolunu tuttu. Başarılı orta saha, 2024 yılının yaz transfer döneminde ise 26 milyon avro karşılığında İtalyan devi AC Milan'a transfer gerçekleşti.
İTALYAN BASINI DA DUYURDU
Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Çizme basınında da geniş yankı buldu. İtalya'nın önde gelen spor portallarından Tutto Mercato, sarı-lacivertli kulübün Fofana ilgisini okuyucularına duyurdu. Yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin geçmiş transfer dönemlerinde Fransız futbolcuyu ikna etmeyi başaramadığı, ancak bu kez yürütülen operasyonla transferi sonuçlandırabileceği iddia edildi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe yönetiminin transfer listesindeki ana hedefin, Milan forması giyen Fransız yıldız Youssouf Fofana olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta resmi olarak harekete geçecek. Fenerbahçe, tecrübeli orta saha için hem geçtiğimiz sezon başında hem de devre arası transfer döneminde girişimlerde bulunmuş ancak süreç olumlu sonuçlanmamıştı. Yönetim, bu kez oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.
FOFANA GELİRSE KANTE İLE YOLLAR AYRILACAK
Sarı-lacivertli ekibin orta saha planlamasındaki bir diğer önemli detay ise N'Golo Kante'nin geleceği oldu. Milan'dan Youssouf Fofana'nın transferinin resmiyet kazanması durumunda, Fenerbahçe yönetiminin kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu N'Golo Kante ile yollarını ayıracağı ifade edildi. Kante ile Fransa ekiplerinden Paris FC'nin yakından ilgilendiği bildirildi.
MILAN'A 26 MİLYON AVROYA TRANSFER OLMUŞTU
Futbol kariyerine Red Star altyapısında adım atan Youssouf Fofana, ardından Dancy ve Strasbourg B takımlarında forma giydi. Sergilediği performansla dikkat çeken Fransız oyuncu, 2 yılın ardından 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Monaco'nun yolunu tuttu. Başarılı orta saha, 2024 yılının yaz transfer döneminde ise 26 milyon avro karşılığında İtalyan devi AC Milan'a transfer gerçekleşti.
İTALYAN BASINI DA DUYURDU
Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi Çizme basınında da geniş yankı buldu. İtalya'nın önde gelen spor portallarından Tutto Mercato, sarı-lacivertli kulübün Fofana ilgisini okuyucularına duyurdu. Yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin geçmiş transfer dönemlerinde Fransız futbolcuyu ikna etmeyi başaramadığı, ancak bu kez yürütülen operasyonla transferi sonuçlandırabileceği iddia edildi.