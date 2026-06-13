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İrlanda-İsrail maçına UEFA kararı: Karşılaşma tarafsız sahada oynanacak

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim'de İrlanda ile İsrail arasında oynanması planlanan müsabakanın, tarafsız bir sahada ve seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), Aviva Stadı'nın maça ev sahipliği yapmasını engelleyen operasyonel zorluklar nedeniyle bu kararın alındığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:44
Haber: AA
İrlanda-İsrail maçına UEFA kararı: Karşılaşma tarafsız sahada oynanacak
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İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), 4 Ekim'de oynanacak olan İrlanda-İsrail UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, UEFA'nın söz konusu mücadelenin henüz belirlenmeyen tarafsız bir sahada ve seyircisiz oynanması yönündeki talebinin kabul edildiği bildirildi.

FİLİSTİN FEDERASYONUNUN DESTEĞİ

Maçın Dublin'deki Aviva Stadı'ndan alınmasının gerekçesi olarak, stadyumun uygunluğunu etkileyen "operasyonel zorluklar" gösterildi. Bu karara çeşitli paydaşlarla yapılan detaylı istişarelerin ardından varıldığını vurgulayan FAI, konuyla ilgili Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ile de iletişim halinde olduklarını kaydetti. Açıklamada, PFA'nın karşılaşmayı tarafsız sahaya taşıma kararını desteklediği ifade edildi.

PROTESTOLAR VE MEN ÖNERGESİ

İki ülke arasındaki maç öncesinde İrlanda'da sivil toplum ve siyaset düzeyinde tepkiler gözlemlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında İrlanda parlamentosu önünde, FAI'nin İsrail'e karşı planlanan maçları oynama kararına yönelik geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FAI, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'ya, İsrail'in futboldan men edilmesini talep eden resmi bir önerge sunmuş; söz konusu önerge 7'ye karşı 74 oyla kabul edilmişti.

FUTBOLCULAR MAÇI OYNAMAK İSTEMİYOR

Müsabakaya yönelik tepkiler, İrlandalı futbolcular arasında da destek buldu. İrlanda'daki Profesyonel Oyuncular Birliğinin (PFA Ireland) düzenlediği bir anketin sonuçları, oyuncuların tavrını net bir şekilde ortaya koydu:

İrlanda kulüplerinde forma giyen 214 oyuncunun yüzde 63'ü, İrlanda'nın İsrail ile maç yapmayı reddetmesi gerektiğini savundu.

Ankete katılan oyuncuların yüzde 66'sı ise başkent Dublin'in bu maça ev sahipliği yapmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

B LİGİ 3. GRUP'TA KİMLER VAR?

Karşılaşmanın oynanacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta, İrlanda ve İsrail'in yanı sıra Kosova ve Avusturya milli takımları mücadele ediyor.

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