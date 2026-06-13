Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde Türk imzası

Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde Türk imzası damga vurdu. Dünya Kupası seremonilerinin canlı yayın yapımcısı Erol Filiz, "Hem Türk hem de UEFA nezdindeki arkadaşlarımızla kazandığımız tecrübelerle buraya geldik, o tecrübeleri buraya taşıdık. Buradaki tecrübelerimiz de 2032 için çok önemli." diye konuştu.

calendar 13 Haziran 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde Türk imzası
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde canlı yayın yapımcısı olarak görev alan Erol Filiz, hem Türk ekiplerle hem de UEFA nezdindeki ekiplerle kazandığı tecrübenin kendisini Dünya Kupası'na taşıdığını söyledi.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan ABD-Paraguay mücadelesi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filiz; Meksika, Kanada ve ABD'de yapılan açılış seremonilerinin yayın yapımcısı ve koordinatörü olduğunu belirtti.

3 ülkede ekiplerle koordineli çalışarak ilerlediklerinin altını çizen Erol Filiz, tüm açılış seremonilerini en iyi şekilde aktarmak için çabaladıklarının altını çizdi.

Meksika, Kanada ve ABD'de yapılan açılış seremonilerinin tüm Kuzey Amerika'yı kapsayacak şekilde planlandığını dile getiren Filiz, "Dünya Kupası'nın altın rengindeki topu Meksika'dan Toronto'ya gidip oradan Los Angeles'a geliyor. Bundan sonraki seremonimiz de 4 Temmuz'da ABD'nin kurtuluş gününün 250 yılında Philadelphia'da olacak. Son olarak da bu altın top New York'taki finale gidecek ve seremoniler tamamlanacak." diye konuştu.

Kendisinin seremonilerden sorumlu ekiple hareket ettiğini söyleyen Filiz, "Bu serüven aslında geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda başladı. Buraya kadar geldik. Yaklaşık 4 aydır FIFA'yla koordineli halde çalışıyoruz, 10 gündür de sahadayız. Hem burada hem Kanada hem de Meksika'da çalışmaları yürüttük. Bu 10 günlük çabamızın da karşılığını burada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Los Angeles'ın kapsayıcılığı burayı öne çıkardı"

ABD'nin kurtuluş günün 250. yılının Dünya Kupası'na denk geldiğini belirten Erol Filiz, daha önce yapılan görkemli seremonileri bu kez stadyumun içine taşıyacaklarını söyledi.

Philadelphia Stadı'nda yapılacak organizasyonda ana temanın ABD olacağını ancak Kanada ve Meksika'dan da öğeler bulunacağını sözlerine ekleyen Filiz, seremonilerin New York'taki finalle tamamlanacağını yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri eyaleti Kaliforniya'nın çok büyük bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Filiz, "Bunda sanatın ve Hollywood'un bütçelerinin etkisi var. Los Angeles'ın açılış seremonisine seçilmesinin sebebi, buranın çok kapsayıcı olması. Dünyanın her yerinden ve ABD içinden çok fazla göç alan bir yer. Los Angeles'ın kapsayıcılığı burayı öne çıkardı. Direktörlerin yaptığı çalışma bunu öne çıkarmak içindi. 3 boyutlu bir dünya içinde 2 boyutlu bir dünya oluşturacağız. Bu kara kalem dünya herkese erişebilecek. Sanatın ve turnuvanın kapsayıcılığını dünyaya göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

Ekiplerle çok iyi dostluklar kurduğunun altını çizen Filiz, şöyle devam etti:

"Yayın ekiplerinin birçoğu Avrupa'dan geliyor, Katar'da çalışan isimler var. Hepsiyle akşamları futbol konuşuyoruz. ABD'li meslektaşlarımızın da futbola ilgisi günden güne artıyor. Bizim grup özelinde konuşuyoruz onlarla, herkes Türkiye ve ABD'yi favori olarak görüyor. Rekabeti biz de bekliyoruz ama milli takımımızın başarılı olup grubu lider tamamlamasını istiyoruz." diye konuştu.

"Daha önce böyle bir taraftar grubuyla denk gelmediler"

D Grubu'ndaki son maçta ABD ile Türkiye'nin Los Angeles'ta karşı karşıya gelmesiyle ilgili konuşan Filiz, görev yaptığı süre boyunca ABD'li meslektaşlarına A Milli Futbol Takımı'yla ilgili bilgiler verdiğini belirtti.

Arkadaşlarının tamamının ABD'nin ev sahipliği avantajıyla tribünlerin tamamını Amerikan vatandaşlarının dolduracağını düşünmesine karşın, kendisinin verdiği bilgilerin ardından arkadaşlarının düşüncesinin değiştiğini söyleyen Filiz, "Ben birçoğuna Türklerin Amerika'nın her yerinden buraya akın edeceğini, stadyumun kıpkırmızı olacağını ve marşlarımızın net şekilde duyulacağını söyledim. Çok şaşırdılar. Daha önce böyle bir taraftar grubuyla denk gelmediler. Çok denk bir taraftar yoğunluğu olacak diye düşünüyorum. Maç sırasında burada olamayacağım ama umarım bunu televizyondan izleyip kırmızı-beyazımızı burada görürüm." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında da konuşan Filiz, şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce Avrupa Ligi finalinde görev almıştım, daha önce İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de görev yapmıştım. Hem Türk hem de UEFA nezdindeki arkadaşlarımızla kazandığımız tecrübelerle buraya geldik, o tecrübeleri buraya taşıdık. Buradaki tecrübelerimiz de 2032 için çok önemli. Türkiye ve İtalya ortaklığı olması, iki Akdeniz ülkesinin olması, UEFA'nın hem futbol hem de yayıncılıkta lokomotif olması bizim için çok önemli. Türkiye'nin turnuvaya, turnuvanın da Türkiye'ye çok şey katacağını düşünüyorum."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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