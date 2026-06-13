Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Michael Owen: "Benim favorim Fransa"

Michael Owen, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kadro kalitesi açısından Fransa'yı turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterirken, Almanya'nın da sürpriz yapabileceğini söyledi.

calendar 13 Haziran 2026 16:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Michael Owen: 'Benim favorim Fransa'
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İngiltere Milli Takımı'nın eski golcüsü Michael Owen, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde şampiyonluk favorisini açıkladı.

Tercihini Fransa'dan yana kullanan Owen, kadro kalitesi açısından turnuvanın en güçlü takımının Fransa olduğunu söyledi.

Kariyerinde üç farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Owen, İngiltere'nin kupaya uzanmasını beklemediğini de ifade etti. 

Metro'ya konuşan Owen, "Bence İngiltere en fazla çeyrek final ya da yarı finale kadar çıkabilir. Ancak Almanya'nın iyi bir turnuva geçirebileceğine dair gizli bir hissim var." dedi. 

Almanya'yı sürpriz takım olarak gösteren eski yıldız, "Almanya'nın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Benim favorim Fransa. İngiltere'nin çeyrek final veya yarı finale ulaşacağını, Almanya'nın ise turnuvanın sürpriz ekibi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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