Michael Owen: 'Benim favorim Fransa'

İngiltere Milli Takımı'nın eski golcüsü Michael Owen, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde şampiyonluk favorisini açıkladı.



Tercihini Fransa'dan yana kullanan Owen, kadro kalitesi açısından turnuvanın en güçlü takımının Fransa olduğunu söyledi.



Kariyerinde üç farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Owen, İngiltere'nin kupaya uzanmasını beklemediğini de ifade etti.



Metro'ya konuşan Owen, "Bence İngiltere en fazla çeyrek final ya da yarı finale kadar çıkabilir. Ancak Almanya'nın iyi bir turnuva geçirebileceğine dair gizli bir hissim var." dedi.



Almanya'yı sürpriz takım olarak gösteren eski yıldız, "Almanya'nın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Benim favorim Fransa. İngiltere'nin çeyrek final veya yarı finale ulaşacağını, Almanya'nın ise turnuvanın sürpriz ekibi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



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