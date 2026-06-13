Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rio Ferdinand'ın Dünya Kupası favorisi İspanya

Rio Ferdinand, Lamine Yamal, Nico Williams ve Rodri'nin tam formda olması halinde İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanacak en güçlü aday olduğunu söyledi.

calendar 13 Haziran 2026 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Rio Ferdinand'ın Dünya Kupası favorisi İspanya
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Manchester United eski savunmacısı ve futbol yorumcusu Rio Ferdinand, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki şampiyonluk tahminini değiştirdi.

Turnuvanın açılış maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ferdinand, daha önce favorisi olarak gösterdiği Fransa yerine bu kez İspanya'nı şampiyonluk için bir adım öne çıkardı.

Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, ilk olarak Fransa'nın sahip olduğu hücum gücüne dikkat çekti.

"Didier Deschamps, Ousmane Dembele ve Kylian Mbappe'yi doğru şekilde yönetirse kupayı kazanırlar. Mbappe'nin en iyi performanslarını solda oynarken gördüm. Soldan içeri kat edip gollerini atıyor. Bu turnuvada altı gol bulabilir. Dembele ise önde baskıyı başlatır ve işi bitirir, beş gol atar. Sağda Desire Doue, 10 numarada Michael Olise ile birlikte oyun biter. Sorulacak başka soru kalmaz." ifadelerini kullandı.

Ancak favorisini açıklaması istendiğinde tercihini son Avrupa şampiyonundan yana kullanan Ferdinand, İspanya'nın tam kadro olması halinde rakipsiz bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

Deneyimli yorumcu, "Lamine Yamal, Nico Williams ve Rodri'nin tamamen hazır olduğu bir İspanya'yı durdurmak çok zor. Bugüne kadar her gün Fransa diyordum ama artık fikrimi değiştirdim." dedi.

Karar değişikliğinin nedenini de açıklayan Ferdinand, "Bilmiyorum ama o oyuncular sağlıklı ve formda olursa kupayı kazanacaklarını düşünüyorum." sözleriyle İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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