Rio Ferdinand'ın Dünya Kupası favorisi İspanya

Manchester United eski savunmacısı ve futbol yorumcusu Rio Ferdinand, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki şampiyonluk tahminini değiştirdi.Turnuvanın açılış maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ferdinand, daha önce favorisi olarak gösterdiği Fransa yerine bu kez İspanya'nı şampiyonluk için bir adım öne çıkardı.Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, ilk olarak Fransa'nın sahip olduğu hücum gücüne dikkat çekti.ifadelerini kullandı.Ancak favorisini açıklaması istendiğinde tercihini son Avrupa şampiyonundan yana kullanan Ferdinand, İspanya'nın tam kadro olması halinde rakipsiz bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.Deneyimli yorumcu,dedi.Karar değişikliğinin nedenini de açıklayan Ferdinand,sözleriyle İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterdi.