Rio Ferdinand'ın Dünya Kupası favorisi İspanya
Rio Ferdinand, Lamine Yamal, Nico Williams ve Rodri'nin tam formda olması halinde İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanacak en güçlü aday olduğunu söyledi.
Turnuvanın açılış maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ferdinand, daha önce favorisi olarak gösterdiği Fransa yerine bu kez İspanya'nı şampiyonluk için bir adım öne çıkardı.
Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, ilk olarak Fransa'nın sahip olduğu hücum gücüne dikkat çekti.
"Didier Deschamps, Ousmane Dembele ve Kylian Mbappe'yi doğru şekilde yönetirse kupayı kazanırlar. Mbappe'nin en iyi performanslarını solda oynarken gördüm. Soldan içeri kat edip gollerini atıyor. Bu turnuvada altı gol bulabilir. Dembele ise önde baskıyı başlatır ve işi bitirir, beş gol atar. Sağda Desire Doue, 10 numarada Michael Olise ile birlikte oyun biter. Sorulacak başka soru kalmaz." ifadelerini kullandı.
Ancak favorisini açıklaması istendiğinde tercihini son Avrupa şampiyonundan yana kullanan Ferdinand, İspanya'nın tam kadro olması halinde rakipsiz bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.
Deneyimli yorumcu, "Lamine Yamal, Nico Williams ve Rodri'nin tamamen hazır olduğu bir İspanya'yı durdurmak çok zor. Bugüne kadar her gün Fransa diyordum ama artık fikrimi değiştirdim." dedi.
Karar değişikliğinin nedenini de açıklayan Ferdinand, "Bilmiyorum ama o oyuncular sağlıklı ve formda olursa kupayı kazanacaklarını düşünüyorum." sözleriyle İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterdi.
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|Kolombiya
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Özbekistan
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