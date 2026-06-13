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Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır: Hedef Avrupa kulüpleri

Geçmiş yıllarda 500'den fazla futbol kulübünü ağırlayan merkezde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahaların en iyi koşullarda hizmet verebilmesi için bakım, sulama ve zemin düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkezin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

calendar 13 Haziran 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır: Hedef Avrupa kulüpleri
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Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerinde 1800 ile 2000 metre rakım arasında kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi futbol kulüplerini ağırlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kamp sezonunda, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra bu yıl özellikle Avrupa kulüplerinin de kente gelmesi bekleniyor.



Yüksek rakımı, modern tesisleri ve sporcu sağlığına uygun iklimiyle dikkat çeken Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde FIFA ve UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen 20 çim saha, temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yerli ve yabancı futbol kulüplerine ev sahipliği yapacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE ÖZEL SAHA SİSTEMİ

"Bizim 365 gün bu sahaların bakımı ile uğraşan ekiplerimiz var. Çimlerin özel bakımını yapıyoruz ve her sahayı bir futbol takımına o antrenman boyunca tahsis ediyoruz. Günde bir takım burada antrenman yapıyor, başka bir takımı sokmuyoruz. Sadece bir takıma tahsis ediliyor, onlar çıkınca da hemen ekiplerimiz bakımı yaparak sahayı ertesi gün hazır hale getiriyor."

"BU SENE BEKLENTİMİZ AVRUPA'DAN TAKIMLARIN GELMESİ"

2014 yılında göreve geldikten sonra inşa ettikleri tesislerde bugüne kadar amatör liglerden Süper Lig'e kadar 500'ü aşkın takımın kamp yaptığını belirten Başkan Sekmen, merkezin yüksek irtifası ve serin havasının sporcuların performansını doğrudan artırdığını vurguladı.

Daha önce Körfez ülkeleri, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Mısır'dan takımların Erzurum'u tercih ettiğini hatırlatan Sekmen, "İnşallah bu sene beklentimiz, Avrupa'dan da takımların gelmesi. Şu an batıdan gelip burada kamp yapmak isteyen takımlarımız var. Sahaların FIFA standartlarında olması dolayısıyla büyük bir talep alıyoruz. Erzurum'u şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde 1800-2000 rakımda kamp yapılacak yer olarak biliyorlar." ifadelerini kullandı.



KENT EKONOMİSİNE VE SOSYAL YAŞAMA KATKI

Tesislerin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellere yaz aylarında da kazanç sağladığına dikkat çeken Sekmen, kamp döneminin kent ekonomisine ciddi bir canlılık getirdiğini belirtti. Otellerdeki hareketliliğin yanı sıra, Erzurum'daki futbolseverler de kente gelen takımların antrenmanlarını ve kendi aralarında oynadıkları hazırlık maçlarını yakından takip etme fırsatı buluyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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