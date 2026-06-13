Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır: Hedef Avrupa kulüpleri

BAKIM ÇALIŞMALARI VE ÖZEL SAHA SİSTEMİ

"BU SENE BEKLENTİMİZ AVRUPA'DAN TAKIMLARIN GELMESİ"

KENT EKONOMİSİNE VE SOSYAL YAŞAMA KATKI

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerinde 1800 ile 2000 metre rakım arasında kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi futbol kulüplerini ağırlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kamp sezonunda, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra bu yıl özellikle Avrupa kulüplerinin de kente gelmesi bekleniyor.Yüksek rakımı, modern tesisleri ve sporcu sağlığına uygun iklimiyle dikkat çeken Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde FIFA ve UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen 20 çim saha, temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yerli ve yabancı futbol kulüplerine ev sahipliği yapacak."Bizim 365 gün bu sahaların bakımı ile uğraşan ekiplerimiz var. Çimlerin özel bakımını yapıyoruz ve her sahayı bir futbol takımına o antrenman boyunca tahsis ediyoruz. Günde bir takım burada antrenman yapıyor, başka bir takımı sokmuyoruz. Sadece bir takıma tahsis ediliyor, onlar çıkınca da hemen ekiplerimiz bakımı yaparak sahayı ertesi gün hazır hale getiriyor."2014 yılında göreve geldikten sonra inşa ettikleri tesislerde bugüne kadar amatör liglerden Süper Lig'e kadar 500'ü aşkın takımın kamp yaptığını belirten Başkan Sekmen, merkezin yüksek irtifası ve serin havasının sporcuların performansını doğrudan artırdığını vurguladı.Daha önce Körfez ülkeleri, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Mısır'dan takımların Erzurum'u tercih ettiğini hatırlatan Sekmen, "İnşallah bu sene beklentimiz, Avrupa'dan da takımların gelmesi. Şu an batıdan gelip burada kamp yapmak isteyen takımlarımız var. Sahaların FIFA standartlarında olması dolayısıyla büyük bir talep alıyoruz. Erzurum'u şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde 1800-2000 rakımda kamp yapılacak yer olarak biliyorlar." ifadelerini kullandı.Tesislerin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellere yaz aylarında da kazanç sağladığına dikkat çeken Sekmen, kamp döneminin kent ekonomisine ciddi bir canlılık getirdiğini belirtti. Otellerdeki hareketliliğin yanı sıra, Erzurum'daki futbolseverler de kente gelen takımların antrenmanlarını ve kendi aralarında oynadıkları hazırlık maçlarını yakından takip etme fırsatı buluyor.