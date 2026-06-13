Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Cafu: "Brezilya yarı finale çıkabilir"

Cafu, Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'na sakinlik, liderlik ve özgüven kazandıracağını belirterek, sambacıların 2026 Dünya Kupası'nda en az yarı finale çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

calendar 13 Haziran 2026 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Cafu: 'Brezilya yarı finale çıkabilir'
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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Cafu, Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın kimliğini ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Dünya Kupası'nı iki kez kazanan eski yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde doğru teknik direktör ve doğru takım ruhunun, bireysel yetenek kadar belirleyici olabileceğini vurguladı.

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'taki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Cafu, Ancelotti'ye duyduğu hayranlığı açık ifadelerle dile getirdi.

"Futbol tarihinin en başarılı ve en saygı duyulan teknik direktörlerinden birinden bahsediyoruz." ifadelerini kullanan Cafu, Ancelotti'nin Brezilya için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Efsane futbolcu, "Uluslararası deneyimi, büyük oyuncuları yönetme becerisi ve sakinliği; son yıllarda yetenekli olmasına rağmen kritik anlarda eksiklik yaşayan bir milli takım için son derece önemli özellikler olabilir. Ancelotti, sakinlik ve liderlik getiriyor. Brezilya'nın, futbolumuzu her zaman karakterize eden yaratıcılıktan vazgeçmeden özgüvenini ve kimliğini yeniden keşfetmesi gerekiyor." dedi.

2022 DÜNYA KUPASI'NI ÖRNEK GÖSTERDİ

Cafu, Brezilya'nın yeniden yakalaması gereken atmosfer için 2002 Dünya Kupası'nı örnek gösterdi.

O dönem yaşanan bir anıyı paylaşan Cafu, "Teknik direktörümüz Felipe Scolari bizi bir araya topladı ve takım içindeki atmosferin doğru olmadığını, daha fazla neşeye ihtiyacımız olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Cafu, "Ronaldinho'nun bunu iki kez duymasına gerek yoktu. Bir ritim başlattı ve hepimizi peşinden sürükledi. O andan itibaren grup rahatladı ve her günü daha hafif bir ruh haliyle yaşamaya başladık. O takım çok güçlüydü ancak farkı yaratan şey yalnızca güç değildi; birliktelik, gülümsemeler ve birlikte olma isteği de belirleyici oldu." şeklinde konuştu.

"BREZİLYA YARI FİNALE ÇIKABİLİR"

2026 Dünya Kupası'yla ilgili tahminlerini de paylaşan Cafu, Brezilya'nın şampiyonluk adayları arasında yer aldığını söyledi.

"Brezilya'yı kupayı kazanabilecek adaylardan biri olarak görüyorum." diyen Cafu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Carlo Ancelotti ve kadromuzun sahip olduğu potansiyelle birlikte sambacıların en azından yarı finale ulaşmak için her türlü sebebi var. Ve Brezilya son dört takım arasına kaldığında her şey mümkün olabilir. Çünkü futbol tarihimiz bize bir şeyi öğretiyor: Brezilya özgüvenini ve takım ruhunu yeniden bulduğunda, karşısına çıkmak istemeyeceğiniz bir milli takım haline gelir."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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