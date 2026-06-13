Cafu: 'Brezilya yarı finale çıkabilir'

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Cafu, Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın kimliğini ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.Dünya Kupası'nı iki kez kazanan eski yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde doğru teknik direktör ve doğru takım ruhunun, bireysel yetenek kadar belirleyici olabileceğini vurguladı.İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'taki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Cafu, Ancelotti'ye duyduğu hayranlığı açık ifadelerle dile getirdi.ifadelerini kullanan Cafu, Ancelotti'nin Brezilya için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.Efsane futbolcu,dedi.Cafu, Brezilya'nın yeniden yakalaması gereken atmosfer için 2002 Dünya Kupası'nı örnek gösterdi.O dönem yaşanan bir anıyı paylaşan Cafu,ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Cafu,şeklinde konuştu.2026 Dünya Kupası'yla ilgili tahminlerini de paylaşan Cafu, Brezilya'nın şampiyonluk adayları arasında yer aldığını söyledi.diyen Cafu, sözlerini şöyle tamamladı: