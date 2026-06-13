Cafu: "Brezilya yarı finale çıkabilir"
Cafu, Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'na sakinlik, liderlik ve özgüven kazandıracağını belirterek, sambacıların 2026 Dünya Kupası'nda en az yarı finale çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Dünya Kupası'nı iki kez kazanan eski yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde doğru teknik direktör ve doğru takım ruhunun, bireysel yetenek kadar belirleyici olabileceğini vurguladı.
İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'taki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Cafu, Ancelotti'ye duyduğu hayranlığı açık ifadelerle dile getirdi.
"Futbol tarihinin en başarılı ve en saygı duyulan teknik direktörlerinden birinden bahsediyoruz." ifadelerini kullanan Cafu, Ancelotti'nin Brezilya için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.
Efsane futbolcu, "Uluslararası deneyimi, büyük oyuncuları yönetme becerisi ve sakinliği; son yıllarda yetenekli olmasına rağmen kritik anlarda eksiklik yaşayan bir milli takım için son derece önemli özellikler olabilir. Ancelotti, sakinlik ve liderlik getiriyor. Brezilya'nın, futbolumuzu her zaman karakterize eden yaratıcılıktan vazgeçmeden özgüvenini ve kimliğini yeniden keşfetmesi gerekiyor." dedi.
2022 DÜNYA KUPASI'NI ÖRNEK GÖSTERDİ
Cafu, Brezilya'nın yeniden yakalaması gereken atmosfer için 2002 Dünya Kupası'nı örnek gösterdi.
O dönem yaşanan bir anıyı paylaşan Cafu, "Teknik direktörümüz Felipe Scolari bizi bir araya topladı ve takım içindeki atmosferin doğru olmadığını, daha fazla neşeye ihtiyacımız olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Cafu, "Ronaldinho'nun bunu iki kez duymasına gerek yoktu. Bir ritim başlattı ve hepimizi peşinden sürükledi. O andan itibaren grup rahatladı ve her günü daha hafif bir ruh haliyle yaşamaya başladık. O takım çok güçlüydü ancak farkı yaratan şey yalnızca güç değildi; birliktelik, gülümsemeler ve birlikte olma isteği de belirleyici oldu." şeklinde konuştu.
"BREZİLYA YARI FİNALE ÇIKABİLİR"
2026 Dünya Kupası'yla ilgili tahminlerini de paylaşan Cafu, Brezilya'nın şampiyonluk adayları arasında yer aldığını söyledi.
"Brezilya'yı kupayı kazanabilecek adaylardan biri olarak görüyorum." diyen Cafu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Carlo Ancelotti ve kadromuzun sahip olduğu potansiyelle birlikte sambacıların en azından yarı finale ulaşmak için her türlü sebebi var. Ve Brezilya son dört takım arasına kaldığında her şey mümkün olabilir. Çünkü futbol tarihimiz bize bir şeyi öğretiyor: Brezilya özgüvenini ve takım ruhunu yeniden bulduğunda, karşısına çıkmak istemeyeceğiniz bir milli takım haline gelir."
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|ABD
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|2
|Avustralya
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|1
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|Haiti
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|3
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|4
|İskoçya
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|Fildişi Sahili
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|Japonya
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|Hollanda
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|3
|İsveç
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|4
|Tunus
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|0
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|Takımlar
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|İran
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|4
|Yeni Zelanda
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|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|4
|Uruguay
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|Takımlar
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|A
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|1
|Fransa
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|2
|Irak
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|3
|Norveç
|0
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|4
|Senegal
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|Takımlar
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|A
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|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
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|2
|Arjantin
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|3
|Avusturya
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|0
|4
|Ürdün
|0
|0
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|S
|Takımlar
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
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|0
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|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
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|3
|Portekiz
|0
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|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
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|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
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|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|4
|Panama
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