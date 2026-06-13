Gary Neville'nin favorisi Fransa!

İngiliz eski yıldız Gary Neville, 2026 Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktardı.Favorisinin Fransa olduğunu söyleyen Neville,dedi.Gary Neville, Fransa ile ilgili düşüncesini,diye destekledi.Kendi ülkesi İngiltere ile ilgili de konuşan Neville, "" sözlerini sarf etti.