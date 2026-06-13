Gary Neville'nin favorisi Fransa!
Gary Neville, 2026 Dünya Kupası'ndaki favorisinin Fransa olduğu söyledi.
Favorisinin Fransa olduğunu söyleyen Neville, "Bence Fransa kazanacak." dedi.
Gary Neville, Fransa ile ilgili düşüncesini, "Bence kadrolarında, zorlu anlarda topu ve top hakimiyetini elinde tutacak fiziksel güç, zihinsel dayanıklılık ve teknik beceriye sahip oyuncuların bir karışımı var. Aynı zamanda, gerektiğinde kontra atakta ani bir patlama gösterip hızla ilerleyebilme yeteneği de var. Bence en uyumlu takım onlar. Bu yüzden bana göre Fransa bu turnuvayı kazanacak." diye destekledi.
Kendi ülkesi İngiltere ile ilgili de konuşan Neville, "İngiltere konusunda her zaman iyimserim. Her zaman kazanabileceğimizi söyleyen kişiyim. Bu takım, bu kadro ve bu oyuncu grubu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na ne kadar yaklaşabileceklerini, büyük turnuvaları kazanabileceklerini diğerlerinden daha fazla gösterdiler, ancak bu turnuvayla ilgili bir şeyler bana bunun oldukça zor olabileceğini söylüyor." sözlerini sarf etti.
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|S
|Takımlar
|O
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|Av.
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|1
|ABD
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|3
|2
|Avustralya
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|Türkiye
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|Paraguay
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|-3
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|Av.
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|1
|Meksika
|1
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|Güney Kore
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|Çekya
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|-1
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|4
|Güney Afrika
|1
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|Av.
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|1
|Kanada
|1
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|1
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|2
|Bosna Hersek
|1
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|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Takımlar
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|A
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|Av.
|P
|1
|Curacao
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|0
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|0
|2
|Ekvador
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|3
|İran
|0
|0
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|0
|0
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|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
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|0
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|2
|Suudi Arabistan
|0
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|3
|İspanya
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|0
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|0
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|4
|Uruguay
|0
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|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Irak
|0
|0
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|0
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|0
|3
|Norveç
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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