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Fulham'da Alvaro Arbeloa için geri sayım!

Fulham, Alvaro Arbeloa'yu teknik direktörlük görevine getirmek istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Fulham'da Alvaro Arbeloa için geri sayım!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirmek istiyor.

Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor.

45 yaşındaki Arbeloa, geçen yıl Xabi Alonso'nun görevden ayrılmasının ardından geçici olarak Real Madrid'in başına geçmiş ve sezonun sona ermesiyle birlikte İspanyol devinden ayrılmıştı.

Arbeloa, Real Madrid'in başında 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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