Fulham'da Alvaro Arbeloa için geri sayım!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirmek istiyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor.
45 yaşındaki Arbeloa, geçen yıl Xabi Alonso'nun görevden ayrılmasının ardından geçici olarak Real Madrid'in başına geçmiş ve sezonun sona ermesiyle birlikte İspanyol devinden ayrılmıştı.
Arbeloa, Real Madrid'in başında 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor.
45 yaşındaki Arbeloa, geçen yıl Xabi Alonso'nun görevden ayrılmasının ardından geçici olarak Real Madrid'in başına geçmiş ve sezonun sona ermesiyle birlikte İspanyol devinden ayrılmıştı.
Arbeloa, Real Madrid'in başında 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.