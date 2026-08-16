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Maguire: "Rashford'un kalmasını istiyoruz"

Manchester United'ın deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire, oyuncular olarak Marcus Rashford'un takımda kalmasını istediklerini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Maguire: 'Rashford'un kalmasını istiyoruz'
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Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, Marcus Rashford ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maguire, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'a geri dönen Rashford'un takımda kalmasını istediklerini söyledi.

İngiliz savunma oyuncusu, "Rashford, kesinlikle takımımızı daha iyi hale getirebilir. Milan ile oynadığımız hazırlık maçında oyuna girdi ve savunma için gerçekten büyük bir tehdit oluşturdu, gol de atabilirdi. Bizimle kalırsa rakiplerimiz için büyük bir tehdit olacaktır." dedi.

Harry Maguire, "Elbette transfer dönemi hala devam ediyor ancak biz oyuncular olarak onun kalmasını umuyoruz çünkü çok değerli bir oyuncu." sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki Rashford, geçen sezon Barcelona'ya kiralanmıştı. İngiliz futbolcu, Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Manchester United'a geri dönmüştü.

Barcelona'da 49 maçta süre bulan Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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