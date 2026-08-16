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30 madalyalı Ege Keten'in yeni hedefi: Avrupa şampiyonluğu

Trap branşında 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 30 madalya kazanan 21 yaşındaki milli atıcı Ege Keten, yeni başarısını Atina'da hedefliyor. Dünya Şampiyonası'nda takım halinde üçüncülük yaşayan Keten, 27 Eylül-13 Ekim tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 14:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
30 madalyalı Ege Keten'in yeni hedefi: Avrupa şampiyonluğu
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Kırşehir'deki trap yarışlarında yeteneği keşfedilen 21 yaşındaki milli atıcı Ege Keten, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 30 madalya kazanan Ege, 27 Eylül-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde çalışmalarını farklı poligonlarda bireysel olarak ve takım arkadaşları Hüseyin Efe Özmen ile Egemen Ağca'yla birlikte sürdürüyor.

8 YAŞINDA ATICILIKLA TANIŞTI

Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan Ege Keten, henüz 8 yaşındayken babasının yanında avcı adayı olarak atıcılığa başladı. Trap branşıyla ise Kırşehir Atıcılar Kulübü antrenmanlarında tanıştı.

Babasının yönlendirmesiyle 11 yaşında profesyonel olarak bu spora başlayan Ege, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında katıldığı turnuvalarda yıldız erkekler kategorisinde üst üste şampiyonluklar yaşadı ve kendi rekorlarını geliştirdi.

Beş yıldır milli atıcı olarak mücadele eden Ege, bu yıl Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncülük elde etti.

"DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK"

Dünya Şampiyonası'nın zorlu geçtiğini anlatan Ege Keten, organizasyondaki başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünya Şampiyonası çok zor bir müsabakaydı. 15 farklı ülkenin sporcuları ile beraber yarıştık. Her ülkenin en iyi ilk 3 sporcusu geliyor. Özel seçilerek gelen, çok üst klasmanda sporculardı. Zor, aşırı heyecanlı, stresli, baskılı bir yarışmaydı. Bir hafta sürdü ama Allah'a şükür üstesinden geldik. Dünya üçüncüsü olduk. Çünkü ferdi ve takım halinde attığımız skorun derecesi Türkiye'de yoktu. Bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Bunun için çok mutluyuz."

"AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Atina'daki Avrupa Şampiyonası için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten milli sporcu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Ayrıca bireysel atışlarda yüksek puanlara ulaşarak, daha iyi skorlar yapıp derece yapmak istiyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcular da iyi ama biz de çok iyiyiz, daha başarılı olacağız. Takım olarak çok yoğun çalışıyoruz. Amacımız ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek dalgalandırmak."

KIRŞEHİR'E POLİGON ÇAĞRISI

Ege Keten, yaşadığı bölgede atıcılık sporunun gelişmesinin önündeki en önemli sorunlardan birinin poligon eksikliği olduğunu belirtti. En yakın poligonun Konya'da bulunduğunu ifade eden Ege, Kırşehir'de tesis yapılması halinde yeni yeteneklerin keşfedilebileceğini söyledi.

"Çevremize eğer poligon yapılabilirse emin olun benden çok daha yetenekli sporcular çıkabilir. Bölgemizde poligon yok. En yakın poligon Konya'da. Kırşehir'imizde birçok genç kardeşim yanıma gelip bir sürü soru soruyor. Bu benim için gurur verici. Çünkü herkes buna heveslenmeye başladı. Poligon yapılırsa birçok gencin önünü açmış, yeteneklerin farkına varmış, keşfetmiş olacağız."

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