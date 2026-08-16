Ruben Amorim'den Rafael Leao'ya mesaj

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sakatlığı bulunan Rafael Leao ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amorim, Leao'nun ilk 11'e geri dönmek için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Portekizli teknik adam, "Rafael Leao bizim oyuncumuz ve onun aramızda olmasından memnunuz. Değerli bir oyuncu. Ancak ilk 11 için mücadele etmesi gerekecek. Cisse'nin performansı Leao'nun işini zorlaştıracak. Saelemaekers pozisyon değiştirdi ve Pulisic geri dönüyor. O pozisyon için ciddi bir rekabet olacak." dedi.
Ruben Amorim, 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söyledi ancak Leao'nun Serie A'nın ilk haftasındaki Torino maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.
Portekizli teknik adam, "Rafael Leao bizim oyuncumuz ve onun aramızda olmasından memnunuz. Değerli bir oyuncu. Ancak ilk 11 için mücadele etmesi gerekecek. Cisse'nin performansı Leao'nun işini zorlaştıracak. Saelemaekers pozisyon değiştirdi ve Pulisic geri dönüyor. O pozisyon için ciddi bir rekabet olacak." dedi.
Ruben Amorim, 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söyledi ancak Leao'nun Serie A'nın ilk haftasındaki Torino maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 3 asist yaptı.