6 yaşında başladı, hayaline ulaştı: Galatasaray'a transfer oldu

Profesyonel kulüplerin altyapılarına oyuncu kazandıran Urla Belediye Spor Kulübü'nde yetişen Ramazan Aras Asrak, Galatasaray'a transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Henüz 6 yaşındayken Urla Belediye Spor Kulübü'nde futbola başlayan genç oyuncu, farklı yaş kategorilerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü. Yeteneği, azmi ve sahadaki performansıyla dikkat çeken Ramazan, uzun yıllardır hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı.
ANTRENÖRLERDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Cuma günü gerçekleşen transferin ardından Urla Belediye Spor Kulübü antrenörleri Caner Yavaş ve Mehmet Yağız, Ramazan Aras Asrak'ın altyapıdan itibaren gösterdiği gelişimin kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Antrenörler, transfer sürecindeki ilgi ve destekleri nedeniyle Galatasaray Akademi Gelişim Direktörü Murat Dizdar ile Futbol Scout Şefi Mustafa Seyhan'a teşekkür etti.
BAŞKAN BALKAN: "BÜYÜK BİR GURUR"
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Ramazan Aras Asrak'ın Galatasaray'a transferini değerlendirdi.
"6 yaşında Urla Belediye Spor Kulübümüzün kapısından giren bir evladımızın, bugün hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olması hepimiz için büyük bir gurur. Profesyonel takımların altyapılarına bugüne kadar birçok sporcu kazandıran kulübümüzün, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor."
Balkan, genç futbolcunun başarısının altyapı çalışmalarının önemini gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:
"Ramazan'ın başarısı doğru eğitim, emek ve sabırla çocuklarımızın hayallerine ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Bizim en büyük hedefimiz, Urla'da çocuklarımızın sporla büyümesine, yeteneklerini keşfetmesine ve hayallerinin peşinden gidebilmesine imkan sağlamak."
Selçuk Balkan, Ramazan Aras Asrak'ın yeni kariyer yolculuğu için de başarı dileklerini iletti:
"Ramazan'ın Urla'dan başlayan yolculuğunun çok daha büyük başarılara uzanacağına yürekten inanıyorum. Kendisini, ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan tüm antrenörlerimizi kutluyor, Galatasaray'daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum."
ANTRENÖRLERDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Cuma günü gerçekleşen transferin ardından Urla Belediye Spor Kulübü antrenörleri Caner Yavaş ve Mehmet Yağız, Ramazan Aras Asrak'ın altyapıdan itibaren gösterdiği gelişimin kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Antrenörler, transfer sürecindeki ilgi ve destekleri nedeniyle Galatasaray Akademi Gelişim Direktörü Murat Dizdar ile Futbol Scout Şefi Mustafa Seyhan'a teşekkür etti.
BAŞKAN BALKAN: "BÜYÜK BİR GURUR"
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Ramazan Aras Asrak'ın Galatasaray'a transferini değerlendirdi.
"6 yaşında Urla Belediye Spor Kulübümüzün kapısından giren bir evladımızın, bugün hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olması hepimiz için büyük bir gurur. Profesyonel takımların altyapılarına bugüne kadar birçok sporcu kazandıran kulübümüzün, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor."
Balkan, genç futbolcunun başarısının altyapı çalışmalarının önemini gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:
"Ramazan'ın başarısı doğru eğitim, emek ve sabırla çocuklarımızın hayallerine ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Bizim en büyük hedefimiz, Urla'da çocuklarımızın sporla büyümesine, yeteneklerini keşfetmesine ve hayallerinin peşinden gidebilmesine imkan sağlamak."
Selçuk Balkan, Ramazan Aras Asrak'ın yeni kariyer yolculuğu için de başarı dileklerini iletti:
"Ramazan'ın Urla'dan başlayan yolculuğunun çok daha büyük başarılara uzanacağına yürekten inanıyorum. Kendisini, ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan tüm antrenörlerimizi kutluyor, Galatasaray'daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum."