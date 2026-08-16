15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı!

La Liga'nın açılış maçında Alaves, Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, ikinci 45 dakikada forma giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 00:56
Haber: Sporx.com
Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves ile Getafe karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alaves 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip Getafe, 42. dakikada Kiko Femenia'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Getafe'nin yeni transferi milli futbolcumuz Enes Ünal, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Alaves, 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez'in golleriyle 3 puana ulaştı.

La Liga'nın açılış maçını kazanan Alaves, puanını 3'e yükseltti. Getafe ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Alaves, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Racing Santander'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.