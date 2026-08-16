Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı!

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves ile Getafe karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alaves 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Getafe, 42. dakikada Kiko Femenia'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Getafe'nin yeni transferi milli futbolcumuz Enes Ünal, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Alaves, 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez'in golleriyle 3 puana ulaştı.
La Liga'nın açılış maçını kazanan Alaves, puanını 3'e yükseltti. Getafe ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.
Alaves, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Racing Santander'i ağırlayacak.
Getafe'nin yeni transferi milli futbolcumuz Enes Ünal, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Alaves, 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez'in golleriyle 3 puana ulaştı.
La Liga'nın açılış maçını kazanan Alaves, puanını 3'e yükseltti. Getafe ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.
Alaves, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Racing Santander'i ağırlayacak.