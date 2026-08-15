15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-161'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
2-190'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
0-150'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Benedyczak gollerine kaldığı yerden devam etti!

Trabzonspor karşısında penaltıdan ağları havalandıran Adrian Benedyczak, yeni sezona da golle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Benedyczak gollerine kaldığı yerden devam etti!
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'nın Polonyalı futbolcusu Adrian Benedyczak, yeni sezonda da gollerine devam etti.

Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibinde kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki forvet, ligde 14 maçta 10 kaydetmişti.

Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Benedyczak, Trabzonspor karşısında 56. dakikada attığı penaltı golüyle yeni sezona da skorer kimliğiyle giriş yaptı.

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