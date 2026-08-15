Benedyczak gollerine kaldığı yerden devam etti!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kasımpaşa'nın Polonyalı futbolcusu Adrian Benedyczak, yeni sezonda da gollerine devam etti.
Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibinde kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki forvet, ligde 14 maçta 10 kaydetmişti.
Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Benedyczak, Trabzonspor karşısında 56. dakikada attığı penaltı golüyle yeni sezona da skorer kimliğiyle giriş yaptı.
Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibinde kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki forvet, ligde 14 maçta 10 kaydetmişti.
Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Benedyczak, Trabzonspor karşısında 56. dakikada attığı penaltı golüyle yeni sezona da skorer kimliğiyle giriş yaptı.