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Eyüpspor'un Süper Lig'in ilk haftasındaki rakibi Beşiktaş

Eyüpspor, Beşiktaş deplasmanında yeni teknik direktörü Özhan Pulat yönetiminde sezona puanla başlamayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'un Süper Lig'in ilk haftasındaki rakibi Beşiktaş
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak eflatun-sarılı takım, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.

2024-2025'te ilk kez Süper Lig'de yer alan eflatun-sarılılar, yarınki maçla beraber ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.

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