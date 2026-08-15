Galatasaray'da Martinelli planı: Alternatifi İspanya'dan

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 10 numara ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Gabriel Martinelli ilk sıralarda yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın Arsenal forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüne 45 milyon euro teklif yaptığı ve yanıt beklediği belirtildi.
MARTINELLI KALMAK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken Martinelli'nin önceliğinin takımda kalmak olduğu öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalıştığı aktarıldı.
ALTERNATİF ABDE EZZALZOULI
Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Gabriel Martinelli'nin alternatifi olarak Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli'yi transfer listesine aldı.
Arsenal'den olumlu yanıt alınmaması halinde 24 yaşındaki Faslı futbolcu için girişimlerin başlayacağı belirtildi.
BETIS'İN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO
Abde Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon euro olduğu ve Real Betis'in oyuncu için bu bedeli talep ettiği aktarıldı.
Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Ezzalzouli, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.
Her iki kanatta da görev yapabilen Faslı futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtildi.
37 kez Fas Milli Takımı formasını giyen Ezzalzouli'nin, 2026 Dünya Kupası öncesinde sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
MARTINELLI KALMAK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken Martinelli'nin önceliğinin takımda kalmak olduğu öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalıştığı aktarıldı.
ALTERNATİF ABDE EZZALZOULI
Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Gabriel Martinelli'nin alternatifi olarak Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli'yi transfer listesine aldı.
Arsenal'den olumlu yanıt alınmaması halinde 24 yaşındaki Faslı futbolcu için girişimlerin başlayacağı belirtildi.
BETIS'İN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO
Abde Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon euro olduğu ve Real Betis'in oyuncu için bu bedeli talep ettiği aktarıldı.
Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Ezzalzouli, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.
Her iki kanatta da görev yapabilen Faslı futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtildi.
37 kez Fas Milli Takımı formasını giyen Ezzalzouli'nin, 2026 Dünya Kupası öncesinde sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.