Lazio'dan Icardi için resmi açıklama!

Mauro Icardi, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'la bu yaz yollarını ayırdı. Deneyimli golcü, sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-kırmızılı takıma veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serbest oyuncu statüsünde olan Arjantinli yıldızın ismi İtalyan ekipleriyle anılırken Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan transfer için açıklama geldi.
Gattuso, İtalyan basınından Sport Mediaset'e verdiği röportajda Gattuso, "Hücumda takviyeye ihtiyacımız var mı?" sorusuna, "Evet, ama ekonomik sorunumuz var. Bir forvet transfer etmeden önce birilerinin ayrılması gerekiyor. Dia, Ratkov ve Artistico, baldır sakatlıklarından önce iyi performans sergilediler. Oynamak istediğimiz oyun tarzı göz önüne alındığında, takıma yardımcı olabilecek işlevsel bir oyuncu arıyoruz." dedi.
MAURO ICARDI KARARI
İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun Icardi'yle ilgilendiği öne sürülmüştü. Icardi'yle ilgili ise Gattuso şunları kaydetti; "Mauro, futbol tarihine adını yazdırmış bir oyuncu; golcü. Ama dürüst olmak gerekirse, bugün bundan bahsetmek istemiyorum. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz. Onu bulup bulamayacağımıza ve transfer edip edemeyeceğimize bakacağız."
Gattuso ayrıca, "Ama sadece bir forvet aramıyoruz. Komple bir oyuncu istiyoruz. İleriye çıkmamız gerektiğinde, ileriye çıkmamıza yardımcı olmalı; geriden oyun kurmak istediğimizde, buna yardım etmeli. Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu olmalı." açıklamasında bulundu.
Gattuso, İtalyan basınından Sport Mediaset'e verdiği röportajda Gattuso, "Hücumda takviyeye ihtiyacımız var mı?" sorusuna, "Evet, ama ekonomik sorunumuz var. Bir forvet transfer etmeden önce birilerinin ayrılması gerekiyor. Dia, Ratkov ve Artistico, baldır sakatlıklarından önce iyi performans sergilediler. Oynamak istediğimiz oyun tarzı göz önüne alındığında, takıma yardımcı olabilecek işlevsel bir oyuncu arıyoruz." dedi.
MAURO ICARDI KARARI
İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun Icardi'yle ilgilendiği öne sürülmüştü. Icardi'yle ilgili ise Gattuso şunları kaydetti; "Mauro, futbol tarihine adını yazdırmış bir oyuncu; golcü. Ama dürüst olmak gerekirse, bugün bundan bahsetmek istemiyorum. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz. Onu bulup bulamayacağımıza ve transfer edip edemeyeceğimize bakacağız."
Gattuso ayrıca, "Ama sadece bir forvet aramıyoruz. Komple bir oyuncu istiyoruz. İleriye çıkmamız gerektiğinde, ileriye çıkmamıza yardımcı olmalı; geriden oyun kurmak istediğimizde, buna yardım etmeli. Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu olmalı." açıklamasında bulundu.