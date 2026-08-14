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Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ın yeni Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 15:37
Fotoğraf: bjk.com.tr
Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!
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Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Dusan Vlahovic, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlıların Hradec Kralove ile oynadığı karşılaşmayı locadan takip eden Sırp golcü, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İMZA TÖRENİ BUGÜN

Dusan Vlahovic için bu akşam saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Törene taraftarların ücretsiz şekilde katılabileceği ve stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı belirtildi.

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