Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Dusan Vlahovic, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlıların Hradec Kralove ile oynadığı karşılaşmayı locadan takip eden Sırp golcü, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İMZA TÖRENİ BUGÜN
Dusan Vlahovic için bu akşam saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Törene taraftarların ücretsiz şekilde katılabileceği ve stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı belirtildi.
Siyah-beyazlıların Hradec Kralove ile oynadığı karşılaşmayı locadan takip eden Sırp golcü, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İMZA TÖRENİ BUGÜN
Dusan Vlahovic için bu akşam saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Törene taraftarların ücretsiz şekilde katılabileceği ve stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı belirtildi.