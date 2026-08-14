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Fenerbahçe, Süper Lig'e Gençlerbirliği deplasmanında başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk lig maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'e Gençlerbirliği deplasmanında başlıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayarak bu sezonu erken açtı. Söz konusu turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle eşleşen Fenerbahçe, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor.

İKİ SEZON SONRA İSMAİL KARTAL'LA LİGE BAŞLIYOR

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından yeniden Fenerbahçe'yle lige başlayacak.

2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

İsmail Kartal'la lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk 10 lig maçını kazanmayı başarmıştı.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muric ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez ligde boy göstermeye hazırlanıyor.

Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku da işlemlerinin tamamlanması halinde Ankara'ya götürülecek. Lukaku, Ankara'ya götürülmesi halinde çocukken yaşadığı şehre yeniden ayak basmış olacak. Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. 3 yaşında Ankara'ya gelen ve 4 yaşında başkentten ayrılan Romelu Lukaku, 29 yıl sonra yeniden Ankara'ya gidecek.

FENERBAHÇE DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda oynadığı maçlarla başladı.

Bu müsabakalarda 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, 15 maçta ise rakiplerine puan kaptırdı. 8 müsabakadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta ise puan alamadı.

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