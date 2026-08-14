Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 97. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ankara'da karşı karşıya gelecek.
İki takımın lig tarihindeki 96 karşılaşmasında Fenerbahçe 49 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 16 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler bu maçlarda 175 gol atarken, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, geçen sezon iki takım arasında oynanan her iki lig maçını da 3-1'lik skorlarla kazandı.
FENERBAHÇE SON 41 MAÇTA SADECE 4 KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında son yıllarda üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1 kaybettikten sonra oynanan 41 lig maçının sadece 4'ünde mağlup oldu.
Bu süreçte Fenerbahçe 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
ANKARA'DA FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki ekip, Ankara'da lig tarihinde 48 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 17'sini kazanırken, Gençlerbirliği 12 kez galip geldi. 19 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Başkentte oynanan mücadelelerde Gençlerbirliği 57 gol atarken, Fenerbahçe rakip fileleri 62 kez havalandırdı.
3. KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek.
İki takım, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında İstanbul'da 0-0 berabere kalmıştı. 2005-2006 sezonunun ilk haftasında Ankara'da oynanan karşılaşma da golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda ise 6-1'lik skorlarla aldı.
Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda ise 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki takım arasındaki en gollü maçlarda 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı maçın yanı sıra 1992-1993 sezonunda Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyeti öne çıktı. Fenerbahçe ayrıca 2011-2012 sezonunda 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2 kazanarak rakip filelere çok sayıda gol gönderdi.
İki takımın lig tarihindeki 96 karşılaşmasında Fenerbahçe 49 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 16 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler bu maçlarda 175 gol atarken, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, geçen sezon iki takım arasında oynanan her iki lig maçını da 3-1'lik skorlarla kazandı.
FENERBAHÇE SON 41 MAÇTA SADECE 4 KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında son yıllarda üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1 kaybettikten sonra oynanan 41 lig maçının sadece 4'ünde mağlup oldu.
Bu süreçte Fenerbahçe 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
ANKARA'DA FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki ekip, Ankara'da lig tarihinde 48 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 17'sini kazanırken, Gençlerbirliği 12 kez galip geldi. 19 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Başkentte oynanan mücadelelerde Gençlerbirliği 57 gol atarken, Fenerbahçe rakip fileleri 62 kez havalandırdı.
3. KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek.
İki takım, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında İstanbul'da 0-0 berabere kalmıştı. 2005-2006 sezonunun ilk haftasında Ankara'da oynanan karşılaşma da golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda ise 6-1'lik skorlarla aldı.
Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda ise 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki takım arasındaki en gollü maçlarda 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı maçın yanı sıra 1992-1993 sezonunda Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyeti öne çıktı. Fenerbahçe ayrıca 2011-2012 sezonunda 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2 kazanarak rakip filelere çok sayıda gol gönderdi.