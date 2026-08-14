Galatasaray, Rodrigo Mora için yeniden devrede

Galatasaray, Porto forması giyen Rodrigo Mora için transfer girişimlerine yeniden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz basınından Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Roma ile Porto arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesini fırsat bilerek perşembe günü yeniden devreye girdi.
Jorge Mendes ile yeni görüşme
Galatasaray yönetiminin, 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Jorge Mendes ile yeniden iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmede, Rodrigo Mora transferinin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğinin ele alındığı kaydedildi.
Roma'nın yoğun ilgisi nedeniyle transfer yarışında geri plana düştüğü düşünülen Galatasaray'ın, İtalyan ekibiyle yürütülen pazarlıkların sonuçsuz kalması üzerine umutlarının yeniden arttığı ifade edildi.
Porto'nun talebi 50 milyon euro
Porto'nun Rodrigo Mora için bonservis beklentisinin 50 milyon euro olduğu ve Portekiz kulübünün bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Mavi-beyazlıların, kiralama formülüne açık olsa bile anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmasını istediği bildirildi. Porto'nun bir diğer seçeneğinin ise kolay ulaşılabilecek şartlara bağlı ve daha sonra zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.
Roma ile yapılan görüşmelerin de anlaşmanın yapısı konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığı vurgulandı.
Tarihe geçecek transfer
Galatasaray'ın Porto'nun talep ettiği 50 milyon euroluk bedeli kabul etmesi halinde Rodrigo Mora, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.
Listenin ilk sırasında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Osimhen bulunuyor. Mora için istenen rakam, Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında kadroya katılan Wilfried Singo'nun maliyetini de geride bırakacak.
Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, hücum hattında özellikle 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Jorge Mendes ile yeni görüşme
Galatasaray yönetiminin, 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Jorge Mendes ile yeniden iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmede, Rodrigo Mora transferinin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğinin ele alındığı kaydedildi.
Roma'nın yoğun ilgisi nedeniyle transfer yarışında geri plana düştüğü düşünülen Galatasaray'ın, İtalyan ekibiyle yürütülen pazarlıkların sonuçsuz kalması üzerine umutlarının yeniden arttığı ifade edildi.
Porto'nun talebi 50 milyon euro
Porto'nun Rodrigo Mora için bonservis beklentisinin 50 milyon euro olduğu ve Portekiz kulübünün bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Mavi-beyazlıların, kiralama formülüne açık olsa bile anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmasını istediği bildirildi. Porto'nun bir diğer seçeneğinin ise kolay ulaşılabilecek şartlara bağlı ve daha sonra zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.
Roma ile yapılan görüşmelerin de anlaşmanın yapısı konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığı vurgulandı.
Tarihe geçecek transfer
Galatasaray'ın Porto'nun talep ettiği 50 milyon euroluk bedeli kabul etmesi halinde Rodrigo Mora, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.
Listenin ilk sırasında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Osimhen bulunuyor. Mora için istenen rakam, Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında kadroya katılan Wilfried Singo'nun maliyetini de geride bırakacak.
Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, hücum hattında özellikle 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.