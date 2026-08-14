13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Galatasaray, Rodrigo Mora için yeniden devrede

Galatasaray, Roma ile Porto arasındaki görüşmelerin tıkanmasının ardından Rodrigo Mora transferi için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 01:33
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Rodrigo Mora için yeniden devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Porto forması giyen Rodrigo Mora için transfer girişimlerine yeniden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz basınından Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Roma ile Porto arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesini fırsat bilerek perşembe günü yeniden devreye girdi.

Jorge Mendes ile yeni görüşme

Galatasaray yönetiminin, 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Jorge Mendes ile yeniden iletişime geçtiği belirtildi. Görüşmede, Rodrigo Mora transferinin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğinin ele alındığı kaydedildi.

Roma'nın yoğun ilgisi nedeniyle transfer yarışında geri plana düştüğü düşünülen Galatasaray'ın, İtalyan ekibiyle yürütülen pazarlıkların sonuçsuz kalması üzerine umutlarının yeniden arttığı ifade edildi.

Porto'nun talebi 50 milyon euro

Porto'nun Rodrigo Mora için bonservis beklentisinin 50 milyon euro olduğu ve Portekiz kulübünün bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Mavi-beyazlıların, kiralama formülüne açık olsa bile anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmasını istediği bildirildi. Porto'nun bir diğer seçeneğinin ise kolay ulaşılabilecek şartlara bağlı ve daha sonra zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Roma ile yapılan görüşmelerin de anlaşmanın yapısı konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle tıkandığı vurgulandı.

Tarihe geçecek transfer

Galatasaray'ın Porto'nun talep ettiği 50 milyon euroluk bedeli kabul etmesi halinde Rodrigo Mora, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.

Listenin ilk sırasında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Osimhen bulunuyor. Mora için istenen rakam, Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında kadroya katılan Wilfried Singo'nun maliyetini de geride bırakacak.

Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, hücum hattında özellikle 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.