Denizli Basket, Marko Pecarski'yi yeniden kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesinde kadrosuna Marko Pecarski'yi dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşında ve 2.08 metre boyundaki Sırp oyuncu, 2023-24 sezonunda da Denizli ekibinin formasını giymişti. Pecarski böylece 2 yıl sonra yeniden takıma döndü.
GEÇEN SEZON AEK FORMASI GİYDİ
Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Marko Pecarski, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'te geçirdi.
U18 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MVP OLDU
Pecarski, 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
GEÇEN SEZON AEK FORMASI GİYDİ
Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Marko Pecarski, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'te geçirdi.
U18 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MVP OLDU
Pecarski, 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.