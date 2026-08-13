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Denizli Basket, Marko Pecarski'yi yeniden kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, uzun rotasyonunu Marko Pecarski ile güçlendirdi. 26 yaşındaki Sırp oyuncu, 2023-24 sezonunun ardından 2 yıl sonra yeniden Denizli ekibine döndü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli Basket, Marko Pecarski'yi yeniden kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesinde kadrosuna Marko Pecarski'yi dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşında ve 2.08 metre boyundaki Sırp oyuncu, 2023-24 sezonunda da Denizli ekibinin formasını giymişti. Pecarski böylece 2 yıl sonra yeniden takıma döndü.

GEÇEN SEZON AEK FORMASI GİYDİ

Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Marko Pecarski, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'te geçirdi.

U18 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MVP OLDU

Pecarski, 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

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