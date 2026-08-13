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Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de!

Fenerbahçe, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferle birlikte, babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymesi ve oğlunun ilk Süper Lig maçında aynı takıma karşı sahaya çıkacak olması dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 11:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de!
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Fenerbahçe, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lukaku'nun sarı-lacivertli takıma transferi, ailesinin Türkiye futboluyla geçmişe uzanan bağını da yeniden gündeme taşıdı.

BABASI GENÇLERBİRLİĞİ FORMASI GİYDİ

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Romelu Lukaku da çocukluk döneminde babasının Ankara'daki futbol kariyerine tanıklık etti. Belçikalı golcünün profesyonel futbol dünyasıyla Türkiye'de tanıştı.

Eylül 2025'te hayatını kaybeden Roger Lukaku'nun ardından Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Lukaku ailesinden Jordan Lukaku'nun da 2023-2024 sezonunda Adanaspor forması giydi.



"BURASI PROFESYONEL FUTBOLU KEŞFETTİĞİM YER"

Transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Romelu Lukaku, Türkiye'ye dönüşünün kendisi açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"Benim için oldukça duygusal bir an. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer tam olarak burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel."




İLK LİG MAÇINDA GENÇLERBİRLİĞİ DETAYI

Transferin dikkat çeken bir diğer noktası ise Gençlerbirliği bağlantısı oldu.

Roger Lukaku'nun Türkiye kariyerindeki son maçında Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği ve sarı-lacivertli takımın ağlarını havalandırdı.

Yaklaşık 30 yıl sonra Romelu Lukaku'nun ise Fenerbahçe formasıyla çıkacağı ilk Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edecek.

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