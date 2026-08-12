Oğuz Çetin, Lukaku transferinin arka planını anlattı!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Lukaku transferini açıklayan Oğuz Çetin arka planda yaşananları anlattı.

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calendar 12 Ağustos 2026 20:01 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 21:01
Haber: Sporx.com
Oğuz Çetin, Lukaku transferinin arka planını anlattı!
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Canlı yayında Lukaku transferini açıklayan Oğuz Çetin arka planda yaşananları anlattı.

İşte Oğuz Çetin'in açıklamaları;

"İSMAİL HOCA KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ"

"Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, hem de futbolu tekrar yapılandırmak için çalışıyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik. 7/24 çalışıyoruz.

Son 2 aydır İsmail hocamla gece gündüz birlikteyiz. Kendisini çok iyi geliştirmiş. Bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa, onu oynatabilme becerisine sahip."

"ŞAMPİYON OLMAYA GELDİK"

"Hoca oynatmak istediği oyun konusunda çok net. Gelen oyuncular yeni isimler bile olsa çok kısa sürede hocanın ne istediğini anlıyorlar. İsmail hoca bunu çalışmaları ve toplantılarla aktarıyor.

Kulübü tekrar maddi olarak ayağa kaldırmak, düzenlemek, futbolu yapılandırmak, büyük taraftarımıza heyecan verecek oyunu dizayn etmek, hiç kolay şeyler değil.

Bugün Fenerbahçe'nin büyük tecrübe ve kararlılıkla yönetildiğini söyleyebiliriz. Şampiyon olmaya geldik."

"MAAŞI 5+1 MİLYON EURO OLACAK"

"Lukaku'nun transferi Fenerbahçe'ye gerçekleşti. Böyle bir oyuncunun kazandırılmış olması gerçekten önemli. Şampiyon olduğumuz taktirde +1 senelik sözleşmesi devreye girecek. Ki şampiyon olacağız. Çok büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Maaşı 5+1 milyon Euro olacak."

"MADDİ FEDAKARLIK YAPTI"

"Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Hatta Lukaku Napoli'nin talepleri karşısında parayı kendi cebinden ödeyerek maddi fedakarlık yaptı." 

 

 

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