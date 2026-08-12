Chelsea, Vallecano'dan Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı

Chelsea, Rayo Vallecano forması giyen 28 yaşındaki İspanyol sol bek Pep Chavarria'yı transfer etti. İngiliz ekibi, Chavarria ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Chelsea, Vallecano'dan Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Rayo Vallecano forması giyen Pep Chavarria'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

CHAVARRIA: "BU BENİM ADIMA BİR RÜYA"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Chavarria, "Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea, dünyadaki en büyük kulüplerden biri ve bu benim adıma bir rüya. Bu, büyük bir fırsat. Ben hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

RAYO VALLECANO'DA 125 MAÇA ÇIKTI

2022'den bu yana Rayo Vallecano forması giyen Chavarria, İspanyol ekibinde 125 karşılaşmada görev yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.

Chelsea forması giyen Marc Cucurella ise haziran ayında Real Madrid'e transfer olmuştu.

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