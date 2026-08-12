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Galatasaray'da rekor gelir, transferde sessizlik

Galatasaray'ın geçen sezon 375,18 milyon euro toplam gelire ulaştığı ve 871 milyon TL kar ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu mali tabloya rağmen henüz üst düzey bir futbolcu transfer etmemesi taraftarların tepkisine yol açtı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 08:42
Haber: Sözcü
Galatasaray'da rekor gelir, transferde sessizlik
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Galatasaray'ın geçen sezon mali açıdan dikkat çeken rakamlara ulaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin toplam 375,18 milyon euro gelir elde ederek "Artık dünya kulübüyüz" mesajı verdiği aktarılırken, 871 milyon TL kara rağmen henüz üst düzey bir futbolcunun kadroya katılmaması tepki çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GELİRDE MAĞAZACILIK İLK SIRADA

Paylaşılan 2026 yılı hasılat verilerine göre Galatasaray'ın en yüksek gelir kalemini 113,115 milyon euro ile mağazacılık oluşturdu.

Loca ve kombine gelirlerinin 93,57 milyon euro, sponsorluk ve reklam gelirlerinin ise 88,61 milyon euro olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nden 55,49 milyon euro, yayın haklarından 13,74 milyon euro ve sporcu transferlerinden 10,6 milyon euro gelir elde edildiği aktarıldı. Diğer gelirlerin ise 1 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kaynakta toplam hasılat 375,18 milyon euro olarak verilirken, paylaşılan gelir kalemlerinin toplamı ile bu rakam arasında farklılık bulunuyor.

GALATASARAY 871 MİLYON TL KAR AÇIKLADI

Kâr-zarar tablosunda Galatasaray'ın 871 milyon TL kar ettiği belirtildi.

Aynı tabloda Fenerbahçe'nin 4 milyar 180 milyon TL, Trabzonspor'un 1 milyar 960 milyon TL ve Beşiktaş'ın 1 milyar 330 milyon TL zarar ettiği açıklandı.

Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu gelir ve kar tablosuna rağmen henüz üst düzey bir futbolcuyu kadrosuna katmaması, transfer beklentisini gündemde kalmaya devam etti.

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