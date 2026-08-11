11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi geçmesi durumunda play-off aşamasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Litvanya temsilcisi, rövanş mücadelesini de 2-1 kaybetti.

KAUNO ZALGiRIS'İN AVRUPA LİGİ'NE GİDEN YOLU

İki karşılaşmanın sonunda Dinamo Zagreb'e toplamda 7-1'lik skorla elenen Kauno Zalgiris, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek. Litvanya ekibinin bu turdaki rakibi ise Hradec Kralove'yi geçmesi halinde Beşiktaş olacak.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj sağladı. Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KUPA 3'E DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçememesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde sürecek. Siyah-beyazlılar, Kupa 3 play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK MAÇ 20 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna yükselirse Kauno Zalgiris ile ilk karşılaşmasını 20 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da yapılacak.

Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmelerini kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabına katılma hakkı elde edecek. Turda elenen ekipler ise UEFA Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.

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