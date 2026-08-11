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Memphis Depay artık bedava!

Corinthians, 32 yaşındaki Memphis Depay'ın sözleşmesinin uzatılmadığını açıkladı. Detaylar..

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 22:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Memphis Depay artık bedava!
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Corinthians, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Brezilya kulübü, ayrılığın mali sürdürülebilirlik gerekçesiyle gerçekleştiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Memphis Depay ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.

KARARIN GEREKÇESİ MALİ TABLO

Corinthians yönetimi, kararın yalnızca kulübün mali yapısı göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.

Mevcut ve gelecekteki mali yükümlülüklerin değerlendirildiği açıklamada, bu büyüklükte yeni bir taahhüdün kulübün sürdürülebilirliği için korunması gereken ekonomik dengeyle bağdaşmadığı ifade edildi.

DEPAY'A TEŞEKKÜR

Brezilya temsilcisi, görüşmeler boyunca en uygun anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren Memphis Depay ve ekibine teşekkür etti.

Depay'ın Corinthians formasıyla 79 karşılaşmada 20 gol kaydettiği hatırlatılırken, Hollandalı yıldızın kulüpte geçirdiği dönemde kazanılan kupalara da dikkat çekildi.

Corinthians, Depay'ın kadroda bulunduğu dönemde 2025 Paulista Şampiyonası ve Brezilya Kupası ile 2026 Supercopa Rei zaferlerini yaşadı.

Kulüp ayrıca görüşmelerin alışılmışın dışında uzun sürdüğünü ancak bunun Depay gibi özel bir oyuncuyla müzakere edilmesinden kaynaklandığını belirtti. Oyuncunun takımda kalması için kulübün tüm departmanlarının yoğun çaba gösterdiği de vurgulandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Corinthians, ayrılık kararına ilişkin merak edilen konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Kulüp Başkanı Osmar Stabile'nin katılacağı toplantıda kararın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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