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Galatasaray'ın on numara transferinde alternatifi belli oldu!

Galatasaray, 10 numara transferinde Porto forması giyen Rodrigo Mora için girişimlerini sürdürüyor. Mora'dan istediğini alamazsa alternatif adaylar belli oldu. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 08:29
Galatasaray'ın on numara transferinde alternatifi belli oldu!
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken 10 numara bölgesi için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sırasında Porto forması giyen Rodrigo Mora bulunuyor. Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Porto ile görüşmelerini sürdürürken transferde Roma ile de yarışıyor.

ROMA TRANSFERDE ÖNDE

İtalyan ekibinin Rodrigo Mora transferinde Galatasaray'ın önünde olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların Porto ile temaslarını devam ettirdiği öğrenildi.

Görüşmelerin seyrine göre transferde önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ALTERNATİFİ KONSTANTELIAS

Galatasaray yönetimi, Rodrigo Mora transferinde yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa karşı alternatifini de belirledi.

Daha önce Batrakov için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılıların, Yeni Asır'ın haberine göre PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı transfer listesine aldığı belirtildi.

23 yaşındaki 10 numaranın, Rodrigo Mora transferinin gerçekleşmemesi halinde daha güçlü şekilde gündeme gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonundaki arayışını kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği ve çalışmalarını teknik heyetin talepleri doğrultusunda sürdürdüğü ifade edildi.

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