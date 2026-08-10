Real Madrid, Zubimendi'ye yöneldi

Real Madrid, orta saha rotasyonuna takviye yapmak için Arsenal forması giyen Martin Zubimendi'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mundo Deportivo'nun haberine göre, Rodri transferinde istediği sonucu elde edemeyen İspanyol devi, rotasını 27 yaşındaki orta sahaya çevirdi.
Arsenal'ın ise Zubimendi'nin transferi için en az 90 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
2025-26 sezonunda Arsenal ile 57 karşılaşmada görev yapan Martin Zubimendi, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Arsenal'ın ise Zubimendi'nin transferi için en az 90 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
2025-26 sezonunda Arsenal ile 57 karşılaşmada görev yapan Martin Zubimendi, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.