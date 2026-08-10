Konyaspor, Adil Demirbağ'a gelen teklifleri açıkladı

TÜMOSAN Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Camgöz, geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayarak başarılı sayılabilecek bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Camgöz, transfer çalışmalarını teknik direktör İlhan Palut ile tam uyum içerisinde yürüttüklerini ifade etti.
ADİL DEMİRBAĞ'A GELEN TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer durumuyla ilgili bilgi verdi.
Oyuncuya daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklifler geldiğini belirten Camgöz, bu tekliflerin kulübün beklentilerini karşılamaması nedeniyle kabul edilmediğini söyledi.
Şu anda yeni bir resmi teklif bulunmadığını aktaran Camgöz, "Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda yeni teklifler gelirse değerlendiririz. Ancak şu an bize ulaşan yeni bir teklif yok. Hem bizim hem de Adil'in tek düşüncesi Çaykur Rizespor maçı. Kendisi de antrenmanlarda oldukça neşeli." dedi.
PREMIER LİG VE DÜNYA KUPASI DETAYI
Konyaspor'un üç kulvarda mücadele edeceğini hatırlatan Camgöz, yerli ve yabancı futbolcularla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Camgöz, "Transferi bitirdiğimizde en iyi kadroyu kuracağız. Taraftarımızın da buna teveccüh gösterip tribünlere geleceğini düşünüyorum. Yıldız diye transfer yapmayacağız ama gönderirken uğraşacağımız transferler yapmak istemediğimiz için süreç uzuyor. Yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri en kısa sürede tamamlayacağız. Görüştüğümüz oyuncular arasında Premier Lig'den ve Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncular bulunuyor. Bu hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
6 BİN 300 KOMBİNE SATILDI
Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ise yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de sezonun ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağını hatırlattı.
Kombine ve forma satışları hakkında da bilgi veren Yönet, yaklaşık 6 bin 300 kombine ve 2 bine yakın forma satıldığını açıkladı.
Yönet, "Geçtiğimiz sezon kupa finali oynamış ve ligi istediği bir yerde bitirmiş olan Konyaspor'un satması gereken forma ve kombine satış rakamlarının bu olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Camgöz, transfer çalışmalarını teknik direktör İlhan Palut ile tam uyum içerisinde yürüttüklerini ifade etti.
ADİL DEMİRBAĞ'A GELEN TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer durumuyla ilgili bilgi verdi.
Oyuncuya daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklifler geldiğini belirten Camgöz, bu tekliflerin kulübün beklentilerini karşılamaması nedeniyle kabul edilmediğini söyledi.
Şu anda yeni bir resmi teklif bulunmadığını aktaran Camgöz, "Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda yeni teklifler gelirse değerlendiririz. Ancak şu an bize ulaşan yeni bir teklif yok. Hem bizim hem de Adil'in tek düşüncesi Çaykur Rizespor maçı. Kendisi de antrenmanlarda oldukça neşeli." dedi.
PREMIER LİG VE DÜNYA KUPASI DETAYI
Konyaspor'un üç kulvarda mücadele edeceğini hatırlatan Camgöz, yerli ve yabancı futbolcularla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Camgöz, "Transferi bitirdiğimizde en iyi kadroyu kuracağız. Taraftarımızın da buna teveccüh gösterip tribünlere geleceğini düşünüyorum. Yıldız diye transfer yapmayacağız ama gönderirken uğraşacağımız transferler yapmak istemediğimiz için süreç uzuyor. Yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri en kısa sürede tamamlayacağız. Görüştüğümüz oyuncular arasında Premier Lig'den ve Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncular bulunuyor. Bu hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
6 BİN 300 KOMBİNE SATILDI
Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ise yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de sezonun ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağını hatırlattı.
Kombine ve forma satışları hakkında da bilgi veren Yönet, yaklaşık 6 bin 300 kombine ve 2 bine yakın forma satıldığını açıkladı.
Yönet, "Geçtiğimiz sezon kupa finali oynamış ve ligi istediği bir yerde bitirmiş olan Konyaspor'un satması gereken forma ve kombine satış rakamlarının bu olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.