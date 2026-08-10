Gabriel Jesus Napoli'ye çok yakın!

Napoli'nin yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için Gabriel Jesus'u gündemine aldığı ve Brezilyalı futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmi Beşiktaş ile de anılan Gabriel Jesus'un Arsenal'den ayrılmaya hazır olduğu ve Napoli forması giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.
JESUS NAPOLI İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, forvet transferi kapsamında Gabriel Jesus ile görüşmelerini ilerletti.
Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibinin teklifine olumlu yanıt verdiği ve tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.
TRANSFER LUKAKU'YA BAĞLI
Gabriel Jesus'un Napoli'ye transferinin Romelu Lukaku'nun durumuna bağlı olduğu belirtildi.
Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Gabriel Jesus'un Napoli'ye gideceği aktarıldı.
JESUS NAPOLI İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, forvet transferi kapsamında Gabriel Jesus ile görüşmelerini ilerletti.
Brezilyalı futbolcunun İtalyan ekibinin teklifine olumlu yanıt verdiği ve tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.
TRANSFER LUKAKU'YA BAĞLI
Gabriel Jesus'un Napoli'ye transferinin Romelu Lukaku'nun durumuna bağlı olduğu belirtildi.
Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Gabriel Jesus'un Napoli'ye gideceği aktarıldı.