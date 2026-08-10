Bruma, Süper Lig'e dönmek istiyor!

Portekiz Ligi'nde yeni sezon başladı. Benfica, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Academico de Viseu ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla giriş yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2024/25 sezonunun devre arasında Benfica'nın yolunu tutan Bruma, yeni sezonun ilk lig maçında kadroda kendisine yer bulamadı. Jose Mourinho döneminde de forma konusunda sıkıntı yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Silva'nın göreve gelmesinin ardından da tercih edilmedi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica'nın takım antrenmanlarında yer vermediği ve çalışmalarını ayrı sürdürdüğü Bruma, kulüpten ayrılmayı planlıyor. Deneyimli oyuncunun yeniden Türkiye'de forma giymek istediği ve kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi önceliklendirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla yalnızca 3 karşılaşmada görev alan Bruma'nın kulüpten ayrılık konusunda istekli olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'DE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI
Futbola Sporting altyapısında başlayan Bruma, 2013 yılında Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Portekizli futbolcu daha sonra Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giydi.
Kariyerinde Braga, PSV, Leipzig ve Olympiakos gibi takımlarda da oynayan Bruma, Türkiye'ye son olarak 2023 yılında Fenerbahçe formasıyla dönmüştü.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica'nın takım antrenmanlarında yer vermediği ve çalışmalarını ayrı sürdürdüğü Bruma, kulüpten ayrılmayı planlıyor. Deneyimli oyuncunun yeniden Türkiye'de forma giymek istediği ve kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi önceliklendirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla yalnızca 3 karşılaşmada görev alan Bruma'nın kulüpten ayrılık konusunda istekli olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'DE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI
Futbola Sporting altyapısında başlayan Bruma, 2013 yılında Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Portekizli futbolcu daha sonra Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giydi.
Kariyerinde Braga, PSV, Leipzig ve Olympiakos gibi takımlarda da oynayan Bruma, Türkiye'ye son olarak 2023 yılında Fenerbahçe formasıyla dönmüştü.