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Nick Nurse, Sixers'ın yeni kadrosu için heyecanlı

Philadelphia 76ers yöneticisi Mike Gansey, LeBron James ve Jaylen Brown gibi yıldızların da aralarında bulunduğu yeni transferlerin ardından başantrenör Nick Nurse'ün kullanabileceği farklı beşler konusunda büyük heyecan yaşadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nick Nurse, Sixers'ın yeni kadrosu için heyecanlı
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Philadelphia 76ers yöneticisi Mike Gansey, LeBron James ve Jaylen Brown gibi yıldızların da aralarında bulunduğu yeni transferlerin ardından başantrenör Nick Nurse'ün kullanabileceği farklı beşler konusunda büyük heyecan yaşadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Philadelphia 76ers, bu sezon arasında kadrosuna birçok yeni isim ekledi. Philadelphia; LeBron James, Jaylen Brown, Dean Wade, Anfernee Simons, Ariel Hukporti ve Kentavious Caldwell-Pope gibi deneyimli oyuncuları kadrosuna kattı.

Sixers ayrıca NBA Draftı'nda çaylak Labaron Philon Jr.'ı seçerek kadrosuna bir başka genç oyuncu ekledi.

Yeni transferler, geçen sezon ilk beşin parçaları olan Joel Embiid, Tyrese Maxey ve V.J. Edgecombe'un da takımda kalmasıyla birlikte oldukça geniş ve farklı kombinasyonlara açık bir oyuncu grubunun ortaya çıkmasını sağladı.

Kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çok sayıdaki hamle, doğal olarak takım içinde önemli bir uyum sürecini de beraberinde getirecek. Ancak Sixers Basketbol Operasyonları Başkanı Mike Gansey, yeni sezon öncesinde ortaya çıkan kadrodan oldukça heyecanlı.

Gansey, Philadelphia Başantrenörü Nick Nurse'ün önümüzdeki sezon kullanabileceği farklı beş kombinasyonları konusunda adeta "şekerci dükkânına girmiş bir çocuk gibi" olduğunu belirtti.

Takım içerisindeki havanın oldukça olumlu olduğunu söyleyen Gansey, "Takımdaki enerji çok yüksek. Herkes heyecanlı. Hepimiz bir araya geldiğimizde, önümüzdeki yolculuğun nasıl şekilleneceğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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