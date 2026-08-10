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Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanında tur için sahada!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanında tur için sahada!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Fenerbahçe, bu avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

TUR İÇİN 1 FARKLI MAĞLUBİYET DE YETERLİ

Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında galibiyet veya beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

Sturm Graz'ın karşılaşmayı 2 farklı kazanması durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 2'nin üzerinde farklı bir galibiyet elde etmesi halinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PLAY-OFF'TA RAKİP LYON VEYA SPARTA PRAG

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile Çekya ekibi Sparta Prag arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe'de Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba ve Ederson kamp kadrosunda yer almayacak. İlk karşılaşmada sakatlık yaşayan Oosterwolde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüp, Musaba'nın ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığını açıklarken, Ederson'un ise viral enfeksiyon sebebiyle Sturm Graz deplasmanına götürülmediğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU 



Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.

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