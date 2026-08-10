Voleybol Milletler Ligi Nedir? Formatı ve Puanlama Sistemi

Her yıl düzenlenen VNL'de takımlar normal sezon karşılaşmalarında puan toplarken, başarılı ekipler final aşamasında şampiyonluk mücadelesi verir.

Voleybol Milletler Ligi formatı nasıl?

VNL'de takımlar normal sezon boyunca farklı haftalarda karşı karşıya gelir. Karşılaşmalar farklı ülkelerde düzenlenen organizasyon merkezlerinde oynanır.

Normal sezonun ardından sıralamada üst basamaklarda yer alan takımlar final turuna yükselir. Final aşamasında eleme usulü karşılaşmalar oynanarak şampiyon belirlenir.

Kadınlar ve erkeklerde turnuvanın formatı, katılımcı takım sayısı ve final turuna kalacak ekipler FIVB tarafından sezon öncesinde belirlenir.

VNL puanlama sistemi nasıl?

Voleybol Milletler Ligi'nde puanlama, maçın kaç set sürdüğüne göre yapılır.

Bir takım karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanırsa 3 puan alır. Maçı 3-2 kazanan takım ise 2 puan elde eder.

3-2 mağlup olan takım 1 puan kazanırken, 0-3 veya 1-3 kaybeden takım puan alamaz.

Bu sistem sayesinde beş sete uzayan maçlarda kaybeden takım da sıralama açısından puan kazanabilir.

VNL'de sıralama nasıl belirlenir?

Takımların sıralamasında öncelikle topladıkları puanlar dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde FIVB'nin belirlediği diğer sıralama kriterleri devreye girer.

Bunlar arasında;

Galibiyet sayısı,

Set oranı,

Sayı oranı,

Diğer turnuva kriterleri

bulunabilir.

Voleybol Milletler Ligi'nde final aşaması nasıl?

Normal sezonun sonunda en başarılı takımlar final aşamasında mücadele etmeye hak kazanır. Final turunda çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanır.

Finali kazanan takım, o sezonun Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olur.

VNL neden önemli?

VNL, millî takımların dünyanın en güçlü ekipleriyle düzenli olarak karşılaşmasını sağlar. Turnuvada elde edilen sonuçlar yalnızca şampiyonluk açısından değil, uluslararası sıralama ve takım performansı açısından da önem taşır.

Ayrıca oyuncular için büyük turnuvalar öncesinde üst düzey rakiplere karşı mücadele etme fırsatı sunar.

Sonuç: Voleybol Milletler Ligi Nedir?

Voleybol Milletler Ligi, dünyanın önemli millî voleybol takımlarını bir araya getiren uluslararası bir turnuvadır. Takımlar normal sezon boyunca puan toplar ve başarılı ekipler final aşamasında şampiyonluk için mücadele eder. 3-0 ve 3-1 galibiyetlerde 3, 3-2 galibiyette 2, 3-2 mağlubiyette ise 1 puan verilir.