Lukaku: 'Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim'

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki çalışmalarında Romelu Lukaku için önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyle anlaşma sağladığı, transferin tamamlanması için Napoli ile yürütülen bonservis görüşmeleri devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU NAPOLI YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgilere göre Lukaku, transfer süreciyle ilgili Napoli yönetimiyle görüşerek Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
Belçikalı golcünün İtalyan kulübüne, "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" dediği belirtildi.
MENAJERİ DE TRANSFER İÇİN DEVREDE
Lukaku'nun menajerinin de Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesi için Napoli yönetimiyle görüşmeler yürüttü.
Sarı-lacivertlilerin Lukaku için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklifi sundu.
NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ ÇİFT HANELİ
Napoli'nin ise Belçikalı forvet için çift haneli bir bonservis bedeli beklentisinin bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Lukaku arasındaki anlaşmanın ardından transferin sonucunu Napoli'nin vereceği karar belirleyecek.
Lukaku'nun geçen yıl sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giydiği ve 1 gol kaydetti.
Edinilen bilgilere göre Lukaku, transfer süreciyle ilgili Napoli yönetimiyle görüşerek Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
Belçikalı golcünün İtalyan kulübüne, "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" dediği belirtildi.
MENAJERİ DE TRANSFER İÇİN DEVREDE
Lukaku'nun menajerinin de Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesi için Napoli yönetimiyle görüşmeler yürüttü.
Sarı-lacivertlilerin Lukaku için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklifi sundu.
NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ ÇİFT HANELİ
Napoli'nin ise Belçikalı forvet için çift haneli bir bonservis bedeli beklentisinin bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Lukaku arasındaki anlaşmanın ardından transferin sonucunu Napoli'nin vereceği karar belirleyecek.
Lukaku'nun geçen yıl sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giydiği ve 1 gol kaydetti.