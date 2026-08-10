10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-274'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Lukaku: "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim"

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile anlaşma sağladığı ve Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklifi sundu. Belçikalı golcünün de Napoli yönetimiyle görüşerek Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 11:08
Haber: Takvim
Lukaku: 'Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki çalışmalarında Romelu Lukaku için önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyle anlaşma sağladığı, transferin tamamlanması için Napoli ile yürütülen bonservis görüşmeleri devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUKAKU NAPOLI YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Lukaku, transfer süreciyle ilgili Napoli yönetimiyle görüşerek Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.

Belçikalı golcünün İtalyan kulübüne, "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" dediği belirtildi.

MENAJERİ DE TRANSFER İÇİN DEVREDE

Lukaku'nun menajerinin de Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesi için Napoli yönetimiyle görüşmeler yürüttü.

Sarı-lacivertlilerin Lukaku için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon euro bonservis teklifi sundu.

NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ ÇİFT HANELİ

Napoli'nin ise Belçikalı forvet için çift haneli bir bonservis bedeli beklentisinin bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Lukaku arasındaki anlaşmanın ardından transferin sonucunu Napoli'nin vereceği karar belirleyecek.

Lukaku'nun geçen yıl sakatlıklar nedeniyle 7 maçta forma giydiği ve 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.