UEFA Avrupa Ligi Nedir? Turnuva Formatı Nasıl İşler?

Daha önce UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adını aldı.

UEFA Avrupa Ligi formatı nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren yeni lig formatı uygulanıyor. Eski grup aşamasının yerine 36 takımlı lig aşaması getirildi.

Her takım lig aşamasında 8 farklı rakiple 8 maç oynar. Karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda yapılır.

Lig aşamasında puanlama nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan, mağlubiyet ise 0 puan değerindedir.

Takımlar 8 maç sonunda topladıkları puanlara göre lig sıralamasında yer alır.

UEFA Avrupa Ligi'nde kimler üst tura çıkar?

36 takımlı lig aşamasının sonunda sıralamadaki ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselir.

9. ile 24. sıradaki takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynar. Bu eşleşmelerden turu geçen 8 takım da son 16 turunda mücadele eder.

25. ile 36. sırada bulunan takımlar ise Avrupa kupalarına veda eder.

Son 16 turundan sonra format nasıl?

Son 16 turuyla birlikte turnuva klasik eleme sistemiyle devam eder. Çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında iki maç üzerinden oynanan eşleşmeler bulunur.

İki maç sonunda toplam skorun eşit olması halinde deplasman golü kuralı uygulanmaz. Eşitlik devam ederse uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenir.

Final ise tek maç üzerinden oynanır.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu nasıl belirlenir?

Final karşılaşmasını kazanan takım UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olur. Şampiyon ekip ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eder.

Sonuç: UEFA Avrupa Ligi Nedir?

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği önemli uluslararası futbol turnuvalarından biridir. Güncel formatta 36 takım lig aşamasında yer alır ve her takım 8 maç oynar. İlk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki takımlar play-off oynar. Sonrasında eleme turları ve tek maçlık final ile şampiyon belirlenir.