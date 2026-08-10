Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 10:36 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 10:36

UEFA Uluslar Ligi Nedir? Formatı ve Lig Sistemi Nasıl İşler?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Avrupa millî takımları arasında düzenlenen uluslararası futbol organizasyonudur. İlk kez 2018 yılında oynanan turnuva, millî takım maçlarının daha rekabetçi hale getirilmesi ve hazırlık karşılaşmalarının azaltılması amacıyla oluşturuldu.

UEFA Uluslar Ligi Nedir? Formatı ve Lig Sistemi Nasıl İşler?
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Turnuvada Avrupa ülkeleri, güçlerine göre farklı liglerde mücadele ediyor.
UEFA Uluslar Ligi formatı nasıl?

UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar A, B, C ve D olmak üzere dört lige ayrılıyor. A Ligi en güçlü takımların yer aldığı kategori olurken, D Ligi daha düşük sıralamadaki takımlardan oluşuyor.

A, B ve C liglerinde takımlar dörterli gruplara ayrılıyor. D Ligi'nde ise daha az sayıda takım bulunuyor ve gruplar buna göre oluşturuluyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde lig sistemi nasıl işliyor?

Takımlar kendi liglerindeki gruplarında mücadele ederek üst lige çıkmaya veya bulundukları ligde kalmaya çalışıyor.

Genel sistem şu şekilde işliyor:

A Ligi: Grup birincileri ve ikincileri çeyrek finale yükselir.
B ve C Ligleri: Grup birincileri bir üst lige yükselir.
D Ligi: Grup birincileri üst lige çıkma hakkı kazanır.
Grup sonuncuları ise bazı durumlarda bir alt lige düşer.


Ligler arasındaki yükselme ve düşme sistemi, turnuvanın rekabet düzeyini artırmayı amaçlıyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye hangi ligde?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde performansına ve önceki turnuvalardaki sonuçlarına göre farklı dönemlerde farklı liglerde mücadele edebiliyor. Takımların hangi ligde yer alacağı, UEFA'nın belirlediği sıralama ve önceki organizasyondaki sonuçlara göre şekilleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon nasıl belirleniyor?

A Ligi'nde grup aşamasının ardından çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanıyor. Çeyrek final eşleşmelerinden çıkan takımlar yarı finale yükseliyor.

Yarı finali kazanan iki takım finalde karşı karşıya geliyor ve finali kazanan ekip UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oluyor.

UEFA Uluslar Ligi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı etkiler mi?

Uluslar Ligi, bazı dönemlerde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde play-off yoluyla ek bir fırsat sağlayabiliyor. Ancak turnuvanın ana amacı, doğrudan eleme maçlarının yerine geçmek değil, millî takımlar için daha düzenli ve rekabetçi karşılaşmalar oluşturmak.

Sonuç: UEFA Uluslar Ligi Nedir?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa millî takımlarının güçlerine göre farklı liglerde mücadele ettiği bir turnuvadır. A, B, C ve D Ligleri üzerinden oynanan organizasyonda takımlar hem şampiyonluk için mücadele ediyor hem de üst lige yükselmek veya küme düşmekten kurtulmak için yarışıyor. A Ligi'ndeki en başarılı takımlar ise turnuvanın final aşamasında şampiyonluk için karşılaşıyor.

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