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Italiano raporunu sundu: Beşiktaş'a 4 transfer istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu raporda forvet, merkez orta saha, sağ kanat ve sol stopere takviye istedi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 10:30
Italiano raporunu sundu: Beşiktaş'a 4 transfer istedi
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasına ilişkin raporunu yönetime sundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Italiano, Başkan Serdal Adalı ve transfer yetkililerine forvet, merkez orta saha, sağ kanat ve sol stoper bölgelerine mutlaka takviye yapılması gerektiğini bildirdi.

4 BÖLGEYE TRANSFER TALEBİ

İtalyan teknik adamın forvet hattında uzun boylu ve hava toplarında etkili bir oyuncu istediği aktarıldı. Italiano'nun sağ kanat için de net bir takviye talebinde bulundu.

Savunma hattı için ise liderlik yapabilecek ve oyun kurma özelliğine sahip bir sol stoper isteyen Italiano'nun, merkez orta sahaya da enerji katacak bir futbolcunun transfer edilmesini talep etti.

YERLİ FUTBOLCU TALEBİNİ DE İLETTİ

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle Italiano'nun farklı pozisyonlarda görev yapabilecek 4-5 yerli futbolcunun da kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa Ligi elemelerinde şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılar ilk etapta 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yönetimin yeni transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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