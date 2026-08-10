Italiano raporunu sundu: Beşiktaş'a 4 transfer istedi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasına ilişkin raporunu yönetime sundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Italiano, Başkan Serdal Adalı ve transfer yetkililerine forvet, merkez orta saha, sağ kanat ve sol stoper bölgelerine mutlaka takviye yapılması gerektiğini bildirdi.
4 BÖLGEYE TRANSFER TALEBİ
İtalyan teknik adamın forvet hattında uzun boylu ve hava toplarında etkili bir oyuncu istediği aktarıldı. Italiano'nun sağ kanat için de net bir takviye talebinde bulundu.
Savunma hattı için ise liderlik yapabilecek ve oyun kurma özelliğine sahip bir sol stoper isteyen Italiano'nun, merkez orta sahaya da enerji katacak bir futbolcunun transfer edilmesini talep etti.
YERLİ FUTBOLCU TALEBİNİ DE İLETTİ
Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle Italiano'nun farklı pozisyonlarda görev yapabilecek 4-5 yerli futbolcunun da kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa Ligi elemelerinde şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılar ilk etapta 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yönetimin yeni transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
4 BÖLGEYE TRANSFER TALEBİ
İtalyan teknik adamın forvet hattında uzun boylu ve hava toplarında etkili bir oyuncu istediği aktarıldı. Italiano'nun sağ kanat için de net bir takviye talebinde bulundu.
Savunma hattı için ise liderlik yapabilecek ve oyun kurma özelliğine sahip bir sol stoper isteyen Italiano'nun, merkez orta sahaya da enerji katacak bir futbolcunun transfer edilmesini talep etti.
YERLİ FUTBOLCU TALEBİNİ DE İLETTİ
Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle Italiano'nun farklı pozisyonlarda görev yapabilecek 4-5 yerli futbolcunun da kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa Ligi elemelerinde şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılar ilk etapta 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yönetimin yeni transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.