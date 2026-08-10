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Beşiktaş Joe Willock ile sona yaklaştı!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Newcastle United forması giyen Joe Willock ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 12:18
Haber: Takvim
Beşiktaş Joe Willock ile sona yaklaştı!
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için Newcastle United forması giyen Joe Willock'u gündemine aldığı ve 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim'de yer alan habere göre İngiliz orta saha da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, transferi sonuçlandırmak için Newcastle United ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

NEWCASTLE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Joe Willock'un yaz başından bu yana Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmelerde oyuncu cephesinde anlaşma sağladı.

Transferin tamamlanması için Beşiktaş ile Newcastle United arasındaki bonservis pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi.

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başlayan İngiliz orta saha, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.

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