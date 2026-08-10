Beşiktaş Joe Willock ile sona yaklaştı!

Beşiktaş'ın orta saha transferi için Newcastle United forması giyen Joe Willock'u gündemine aldığı ve 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'de yer alan habere göre İngiliz orta saha da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, transferi sonuçlandırmak için Newcastle United ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
NEWCASTLE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Joe Willock'un yaz başından bu yana Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmelerde oyuncu cephesinde anlaşma sağladı.
Transferin tamamlanması için Beşiktaş ile Newcastle United arasındaki bonservis pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi.
39 MAÇTA FORMA GİYDİ
Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başlayan İngiliz orta saha, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.
NEWCASTLE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Joe Willock'un yaz başından bu yana Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmelerde oyuncu cephesinde anlaşma sağladı.
Transferin tamamlanması için Beşiktaş ile Newcastle United arasındaki bonservis pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi.
39 MAÇTA FORMA GİYDİ
Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başlayan İngiliz orta saha, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.