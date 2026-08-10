10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
3-2
10 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-273'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları 11 Ağustos Salı akşamı oynanacak 10 karşılaşmayla tamamlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu, yarın yapılacak 10 karşılaşmayla tamamlanacak.

FENERBAHÇE AVUSTURYA'DA SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Avusturya'da oynanacak mücadele 11 Ağustos Salı TSİ 21.30'da başlayacak.

RÖVANŞ PROGRAMI

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.