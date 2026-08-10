Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu, yarın yapılacak 10 karşılaşmayla tamamlanacak.
FENERBAHÇE AVUSTURYA'DA SAHAYA ÇIKACAK
Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Avusturya'da oynanacak mücadele 11 Ağustos Salı TSİ 21.30'da başlayacak.
RÖVANŞ PROGRAMI
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)
FENERBAHÇE AVUSTURYA'DA SAHAYA ÇIKACAK
Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Avusturya'da oynanacak mücadele 11 Ağustos Salı TSİ 21.30'da başlayacak.
RÖVANŞ PROGRAMI
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)