Fenerbahçe'nin Sturm Graz kadrosu açıklandı: Üç eksik var!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MUSABA, EDERSON KADRODA YOK
Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Ederson'un ise viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.
OOSTERWOLDE DE SAKAT!
Fenerabahçe'de oynanan ilk maçta sakatlanan Oosterwolde bu maçta oynayamayacak.
FENERBAHÇE'NİN STURM GRAZ KADROSU
Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.
Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Ederson'un ise viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.
OOSTERWOLDE DE SAKAT!
Fenerabahçe'de oynanan ilk maçta sakatlanan Oosterwolde bu maçta oynayamayacak.
FENERBAHÇE'NİN STURM GRAZ KADROSU
Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.