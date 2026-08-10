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Fenerbahçe'nin Sturm Graz kadrosu açıklandı: Üç eksik var!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 13:41
Fenerbahçe'nin Sturm Graz kadrosu açıklandı: Üç eksik var!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MUSABA, EDERSON KADRODA YOK

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Ederson'un ise viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

OOSTERWOLDE DE SAKAT!

Fenerabahçe'de oynanan ilk maçta sakatlanan Oosterwolde bu maçta oynayamayacak. 

FENERBAHÇE'NİN STURM GRAZ KADROSU

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif ve Vedat Muriqi.



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