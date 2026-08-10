Stewart: 'Grizzlies ile yeni sayfa için heyecanlıyım'

Detroit Pistons'tan Memphis Grizzlies'e takas edilen Isaiah Stewart II, kariyerindeki ilk takasın ardından Memphis'e gitmeyi beklemediğini ancak kendisine gerçekten değer verilen bir organizasyonda yeni bir başlangıç yapmaktan memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Memphis Grizzlies'in yeni uzun oyuncusu Isaiah Stewart II, kendisini Memphis'te bulacağını beklemiyordu ancak kariyerindeki yeni başlangıca hazır.
Stewart başlangıçta Los Angeles Lakers veya Washington Wizards'a takas edileceğini düşünüyordu. Ancak Memphis'e gideceğini öğrendiğinde ortaya çıkan sonuçtan memnun kaldığını söyledi.
Stewart, Andscape'e yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım. Bence bu renk de bana yakıştı; Grizzlies mavisi." ifadelerini kullandı.
Grizzlies, Stewart'ı Detroit Pistons'tan altı takımlı bir takasın parçası olarak kadrosuna kattı. Söz konusu anlaşma sonucunda John Collins, Gary Harris ve Taurean Prince ise Detroit'in yolunu tuttu.
Pistons'tan ayrılmasını "buruk" olarak nitelendiren Stewart, Detroit'e karşı her zaman sevgi besleyeceğini söyledi. Deneyimli uzun, menajeri Drew Gross kendisini takas görüşmeleri konusunda bilgilendirdiğinde başlangıçta nasıl hissetmesi gerektiğinden emin olamadığını ancak artık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti.
Stewart, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"Birkaç dakika sonra beni tekrar aradı ve 'Trajan aradı. Memphis'ten geri çeviremeyeceği bir teklif aldığını söylüyor.' dedi. Birkaç dakika sonra Memphis'e takas edildiğim haberi çıktı. Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyordum. Buna kızmadım. Yeni bir sayfaya geçiyor olduğum için mutluydum."
Kariyerinde ilk kez takas edilen Stewart, Memphis'e gideceğini öğrendikten sonra düşüncelerinin kısa sürede yeni takımına yöneldiğini söyledi:
"İlk başta, 'Kariyerimde ilk kez takas edildim ve Memphis'teyim.' diye düşündüm. Yeni takım arkadaşları, sistemdeki yeni isimler... Aklım hemen bunlara gitmeye başladı. Minnettarım çünkü gerçekten istendiğim bir yerdeyim. Taraftar kitlesi de kim olduğuma şimdiden saygı duyuyor ve beni seviyor. Benim için çok iyi olmayan bir duruma geri dönmektense, istendiğim bir yerde olmayı tercih ederim."
Stewart başlangıçta Los Angeles Lakers veya Washington Wizards'a takas edileceğini düşünüyordu. Ancak Memphis'e gideceğini öğrendiğinde ortaya çıkan sonuçtan memnun kaldığını söyledi.
Stewart, Andscape'e yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım. Bence bu renk de bana yakıştı; Grizzlies mavisi." ifadelerini kullandı.
Grizzlies, Stewart'ı Detroit Pistons'tan altı takımlı bir takasın parçası olarak kadrosuna kattı. Söz konusu anlaşma sonucunda John Collins, Gary Harris ve Taurean Prince ise Detroit'in yolunu tuttu.
Pistons'tan ayrılmasını "buruk" olarak nitelendiren Stewart, Detroit'e karşı her zaman sevgi besleyeceğini söyledi. Deneyimli uzun, menajeri Drew Gross kendisini takas görüşmeleri konusunda bilgilendirdiğinde başlangıçta nasıl hissetmesi gerektiğinden emin olamadığını ancak artık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti.
Stewart, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"Birkaç dakika sonra beni tekrar aradı ve 'Trajan aradı. Memphis'ten geri çeviremeyeceği bir teklif aldığını söylüyor.' dedi. Birkaç dakika sonra Memphis'e takas edildiğim haberi çıktı. Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyordum. Buna kızmadım. Yeni bir sayfaya geçiyor olduğum için mutluydum."
Kariyerinde ilk kez takas edilen Stewart, Memphis'e gideceğini öğrendikten sonra düşüncelerinin kısa sürede yeni takımına yöneldiğini söyledi:
"İlk başta, 'Kariyerimde ilk kez takas edildim ve Memphis'teyim.' diye düşündüm. Yeni takım arkadaşları, sistemdeki yeni isimler... Aklım hemen bunlara gitmeye başladı. Minnettarım çünkü gerçekten istendiğim bir yerdeyim. Taraftar kitlesi de kim olduğuma şimdiden saygı duyuyor ve beni seviyor. Benim için çok iyi olmayan bir duruma geri dönmektense, istendiğim bir yerde olmayı tercih ederim."