Deniz Eren Dönmezer, Hull City yolunda!

İngiltere'de transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, geleceğe yönelik önemli bir hamle yaparak 17 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Radyospor'un haberine göre Hull City, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 MİLYON EURO BONSERVİS
İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda transferin mali şartlarında anlaşma sağlandı.
Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve genç kalecinin İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
ADANA DEMİRSPOR'A YETİŞTİRME TAZMİNATI
Deniz Eren Dönmezer'in transferinden eski kulübü Adana Demirspor da gelir elde edecek.
Genç kalecinin gelişiminde pay sahibi olan Adana Demirspor'un, transfer kapsamında yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.
17 yaşındaki kaleci, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24, Kayserispor formasıyla ise 3 maçta görev yaptı.
Radyospor'un haberine göre Hull City, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 MİLYON EURO BONSERVİS
İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda transferin mali şartlarında anlaşma sağlandı.
Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve genç kalecinin İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
ADANA DEMİRSPOR'A YETİŞTİRME TAZMİNATI
Deniz Eren Dönmezer'in transferinden eski kulübü Adana Demirspor da gelir elde edecek.
Genç kalecinin gelişiminde pay sahibi olan Adana Demirspor'un, transfer kapsamında yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.
17 yaşındaki kaleci, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24, Kayserispor formasıyla ise 3 maçta görev yaptı.