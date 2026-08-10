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Deniz Eren Dönmezer, Hull City yolunda!

Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. İngiliz ekibinin bonservis için 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 17:02
Fotoğraf: X.com
Deniz Eren Dönmezer, Hull City yolunda!
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İngiltere'de transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, geleceğe yönelik önemli bir hamle yaparak 17 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Radyospor'un haberine göre Hull City, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 MİLYON EURO BONSERVİS

İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda transferin mali şartlarında anlaşma sağlandı.

Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve genç kalecinin İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR'A YETİŞTİRME TAZMİNATI

Deniz Eren Dönmezer'in transferinden eski kulübü Adana Demirspor da gelir elde edecek.

Genç kalecinin gelişiminde pay sahibi olan Adana Demirspor'un, transfer kapsamında yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.

17 yaşındaki kaleci, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24, Kayserispor formasıyla ise 3 maçta görev yaptı.

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