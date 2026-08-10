10 Ağustos
Pendikspor-Batman Petrolspor
2-2
10 Ağustos
Plymouth Argyle-Exeter City
2-0
10 Ağustos
Santa Clara-Nacional
2-2
10 Ağustos
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0-0
10 Ağustos
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0-1
10 Ağustos
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1-0
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0-2
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Union-Central Cordoba de Santiago
1-271'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Göztepe'de gözler Juan ve Dennis'te

Göztepe'de transfer görüşmeleri süren Juan ve Dennis'in durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 15:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de gözler Juan ve Dennis'te
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Süper Lig'de hazırlık döneminde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Göztepe, 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanında çıkacağı ilk hafta karşılaşmasına hazırlanırken gözler, durumları belirsiz olan Juan ve Dennis'e çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa'ya satılmaları için pazarlıklar süren ikiliye özel maçlarda forma vermedi. Kamp dönemini takımla birlikte geçiren Brezilyalı golcü Juan ve Nijeryalı orta saha Dennis, antrenmanlarda yer almalarına rağmen özel maçların kadrosuna alınmadı. Juan'ın transferi için CSKA Moskova'yla 15 milyon euro bonservis karşılığı anlaşılmasına rağmen Rus temsilcisi, yüksek maliyet gerekçesiyle son anda transferden vazgeçti.

Dennis için Almanya ve İngiltere'den taliplerle pazarlıklar sürüyor. İkilinin transfer döneminin sonuna kadar satılmaları bekleniyor. Juan'ın 15 milyon euro seviyesine çıkacak ciddi bir talip olmazsa ara transfer dönemine kadar takımda kalması gündemde. Daha önce Romulo ve Emersonn gibi Brezilyalı golcüleri Avrupa'ya satan Sport Republic yönetimindeki Göztepe'nin futbol şubesi kasayı doldurmuştu. Geçen yıl 32 maçta 11 gol atan Juan, iki sezondur; Nijerya'da keşfedilerek geçen sezon 3 golle oynayan Dennis ise 2,5 sezondur Göztepe forması giyiyor.

ÖRNEK EV SAHİPLİĞİ

Göztepe, sürdürdüğü 'Şehrimin Takımı' projesi kapsamında, 2026 YKS'de Türkiye genelinde ilk 2000 kişi arasına girerek kente büyük bir gurur yaşatan İzmirli gençleri ve ailelerini Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la oynanan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında ağırladı. İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kulübün iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda başarılı gençler, Göztepe Müzesi'ni ziyaret ederek Göz-Göz'ün köklü tarihine tanıklık etti. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de gençlerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve gelecek yolculuklarında kendilerine başarı dileklerini iletti. Statta maçı izleyen başarılı gençler, maç öncesi sahada isimleri ekranlara yansıtılıp birlikte tur atarak tribünleri selamladı. Göztepe taraftarları, gençleri alkışlayarak birlikte tezahürat yaptı.

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