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Konyaspor, Arthur Masuaku'yu renklerine bağlayacak

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, "Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 14:43
Haber: DHA
Konyaspor, Arthur Masuaku'yu renklerine bağlayacak
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Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelip, yeni sezonda kulübün yapacağı çalışmaları ve hedeflerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ali Camgöz, transferlerle ilgili açıklama yaptı. Camgöz, "En kısa zamanda Konyaspor'a hak ettiği, Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri yapacağız. Yıldız isim diye nitelendirebileceğimiz transferler olur mu, olmaz mı onu bilemeyeceğim. Çünkü şu an görüştüğümüz oyuncular içinde o tür oyuncular var. Kiralık da görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası oynamış oyuncular var. Bu arada görüştüğümüz genç, gelecek vadeden Konyaspor'un geleceğini kurtaracak. Biz Konyaspor'a tecrübeli oyuncular da transfer ediyoruz" diye konuştu.

MASUAKU SAĞLIK KONTOROLÜNDE

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İngiltere'nin Sunderland takımında oynayan Demokratik Kongolu Arthur Masuaku ile prensipte anlaştıklarını duyuran Camgöz, "Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız. Masuaku'dan sonra 10 yabancı hakkımızdan bir tane kalıyor. Diğer 2 tane de kontenjan oyuncusu alma hakkımız var. İnşallah en kısa zamanda bu hafta içinde mümkünse bu hafta içinde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

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