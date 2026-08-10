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10 Ağustos
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2-0
10 Ağustos
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2-2
10 Ağustos
Fakel Voronej FK-FK Akhmat
0-0
10 Ağustos
Jong PSV-FC Volendam
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Jong AZ Alkmaar-Eindhoven
0-1
10 Ağustos
Silkeborg-OB
1-0
11 Ağustos
Banfield-Belgrano
0-2
11 Ağustos
Union-Central Cordoba de Santiago
1-273'
10 Ağustos
Polissya Zhytomyr-FC Kharkiv
3-1
10 Ağustos
Karpaty-LNZ Cherkasy
3-0

Seferi, Kayserispor kariyerine 2 golle başladı

Taulant Seferi, Kayserispor'un Van Spor FK'yı 2-0 yendiği maçta iki gol atarak yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 15:31
Haber: DHA
Seferi, Kayserispor kariyerine 2 golle başladı
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Trendyol 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşan Metro Holding Kayserispor, maçı Taulant Seferi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 11 sene sonra 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Metro Holding Kayserispor, sezonun ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaştı. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayseri ekibi, 9 ve 56'ncı dakikalarda Arnavut santrfor Taulant Seferi'nin kaydettiği gollerle kazandı. Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 40 maçta 17 gol atan Seferi, yeni takımıyla ligin ilk haftasında 2 gol sevinci yaşadı.

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